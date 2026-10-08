Pörssisähkön suosio nousi vuoden ennätystasolle hintavista talviennusteista huolimatta
14.10.2026 13:25:50 EEST | Alma Marketplaces | Tiedote
Sähkövertailu.fi analysoi 1.6.–30.9.2026 välisenä aikana palvelun kautta solmitut sähkösopimukset. Joka toinen uusi sähkösopimus oli syyskuussa pörssisähköä, vaikka spot-hinta kallistui ja futuurit hinnoittelevat tulevan talven luultavasti yhtä kalliiksi kuin edellisen.
Pörssisähkön osuus solmituista sähkösopimuksista nousi syyskuussa 50,4 prosenttiin, mikä on vuoden korkein lukema, selviää Sähkövertailu.fin sopimusdatasta.
Alkuvuoden pohjalukemiin verrattuna pörssisähkön suosio on yli kolminkertaistunut. Helmikuussa hintapiikkien aikaan pörssisähkön osuus uusista sopimuksista jäi 15,9 prosenttiin.
"Heinä-syyskuu oli tämän vuoden vahvinta pörssisähköaikaa. Pörssisähkön osuus oli 45,8 prosenttia ja kiinteähintaisten 36,8 prosenttia. Varsinkin lyhyiden kiinteiden sopimusten määrä jäi pieneen aikaisempiin kuukausiin ja vuosiin verrattuna”, toteaa sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölä.
Sähkösopimustyyppien osuus solmituista sopimuksista kesä–syyskuussa 2026
|
Kuukausi
|
Pörssisähkö
|
Kiinteä
|
Hybridi
|
Toistaiseksi voimassa olevat
|
Kesäkuu
|
42,4 %
|
39,5 %
|
3,9 %
|
14,2 %
|
Heinäkuu
|
48,9 %
|
34,2 %
|
3,2 %
|
13,6 %
|
Elokuu
|
41,0 %
|
38,1 %
|
8,9 %
|
12,0 %
|
Syyskuu
|
50,4 %
|
36,1 %
|
3,8 %
|
9,8 %
Voit tutustua alkuvuoden lukuihin täältä.
Kasvu ei jäänyt ainoastaan muuttajien varaan
Vaikka muuttajat valitsevat pörssisähkön muita useammin, syyskuun kasvua ei voi selittää pelkästään muuttosesongilla. Myös kuluttajista, jotka eivät muuttaneet, pörssisähkön valitsi syyskuussa 48,2 prosenttia, kun kuukautta aiemmin osuus oli 37,7 prosenttia.
Talvesta voi tulla jopa viime vuotta kalliimpi
EEX:n sähköfutuurit hinnoittelivat 2.10.2026 joulu–helmikuun keskihinnaksi 13–14 senttiä kilowattitunnilta (sis. alv). Viime talvena joulu–helmikuun kuukausikeskihintojen keskiarvo oli noin 12 senttiä. Joulukuu oli halpa (4,51 snt), mutta tammi- ja helmikuussa hinta nousi 14,72 ja 17,22 senttiin.
"Futuurit kertovat, että markkina odottaa talvesta noin yhtä kallista tai jopa kalliimpaa kuin viime vuonna. Jos pakkaset ja tyynet jaksot osuvat taas yhteen, helmikuun kaltainen pako kiinteisiin sopimuksiin on mahdollinen. Pörssisähkön valinneen kannattaa miettiä, pystyykö hän siirtämään kulutustaan talvella halvemmille tunneille", sanoo Pääkkölä.
Kiinteän valitsijat lukitsevat hinnan pitkäksi aikaa
Kiinteähintaisen sopimuksen valinneista 81,7 prosenttia valitsi syyskuussa kahden vuoden sopimuksen. Alle vuoden mittaisia kiinteitä valittiin enää 3,2 prosentissa kiinteistä sopimuksista.
"Kiinteiden sopimusten valitsijat arvostavat sähkölaskun ennustettavuutta ja ehkä sähkön datakeskuksien rakentamisesta johtuva epävarmuus sähkön hinnoista tulevaisuudessa myös vaikuttaa päätöksiin", Pääkkölä kommentoi.
Omakotitalot varovaisia, pääkaupunkiseutu suosii pörssisähköä
Kerrostaloasukkaista 47,7 prosenttia valitsi kesä–syyskuussa pörssisähkön. Omakotitaloissa pörssisähkön osuus oli 29,9 prosenttia, ja 45,1 prosenttia valitsi kiinteän sopimuksen. Omakotitaloissa talvikuukauden sähkölasku saattaa nousta jopa satoihin euroihin, joten riski mahdollisten hintapiikkien aikaan on huomattavampi.
Myös alueelliset erot ovat selvät. Pääosin Uudellamaalla osuvilla 0-alkuisilla postinumeroalueilla pörssisähkön osuus oli 54,5 prosenttia, muualla Suomessa 42,9 prosenttia. Ero säilyy, vaikka tarkastellaan pelkkiä kerrostaloja.
Tietoa selvityksestä
Selvityksen datana toimivat 1.6.–30.9.2026 välisenä aikana Sähkövertailu.fi-palvelussa solmitut sähkösopimukset. Tammi–toukokuun luvut ovat Sähkövertailu.fi:n 16.7.2026 julkaistusta selvityksestä. Pörssisähkön hinnat ovat Nord Poolin Suomen hinta-alueen kuukausikeskiarvoja, sisältäen arvonlisäveron 25,5 %. Futuurihinnat ovat EEX Groupin päätöskursseja 2.10.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Perttu PääkköläSähkömarkkina-asiantuntija / Alma MarketplacesPuh:+358443333908perttu.paakkola@almamedia.fi
Sähkövertailu.fi
Sähkövertailu.fi on Suomen vanhin kaupallinen sähkösopimusten kilpailutusalusta. Sen kautta on solmittu yli 350 000 sähkösopimusta.
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