Pörssisähkön suosio nousi vuoden ennätystasolle hintavista talviennusteista huolimatta

14.10.2026 13:25:50 EEST | Alma Marketplaces | Tiedote

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Sähkövertailu.fi analysoi 1.6.–30.9.2026 välisenä aikana palvelun kautta solmitut sähkösopimukset. Joka toinen uusi sähkösopimus oli syyskuussa pörssisähköä, vaikka spot-hinta kallistui ja futuurit hinnoittelevat tulevan talven luultavasti yhtä kalliiksi kuin edellisen.

Pörssisähkön valinneen kannattaa miettiä, pystyykö hän siirtämään kulutustaan talvella halvemmille tunneille.
Pörssisähkön valinneen kannattaa miettiä, pystyykö hän siirtämään kulutustaan talvella halvemmille tunneille. Pixabay

Pörssisähkön osuus solmituista sähkösopimuksista nousi syyskuussa 50,4 prosenttiin, mikä on vuoden korkein lukema, selviää Sähkövertailu.fin sopimusdatasta.

Alkuvuoden pohjalukemiin verrattuna pörssisähkön suosio on yli kolminkertaistunut. Helmikuussa hintapiikkien aikaan pörssisähkön osuus uusista sopimuksista jäi 15,9 prosenttiin.

"Heinä-syyskuu oli tämän vuoden vahvinta pörssisähköaikaa. Pörssisähkön osuus oli 45,8 prosenttia ja kiinteähintaisten 36,8 prosenttia. Varsinkin lyhyiden kiinteiden sopimusten määrä jäi pieneen aikaisempiin kuukausiin ja vuosiin verrattuna”, toteaa sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölä.

Sähkösopimustyyppien osuus solmituista sopimuksista kesä–syyskuussa 2026

Kuukausi

Pörssisähkö

Kiinteä

Hybridi

Toistaiseksi voimassa olevat

Kesäkuu

42,4 %

39,5 %

3,9 %

14,2 %

Heinäkuu

48,9 %

34,2 %

3,2 %

13,6 %

Elokuu

41,0 %

38,1 %

8,9 %

12,0 %

Syyskuu

50,4 %

36,1 %

3,8 %

9,8 %

Voit tutustua alkuvuoden lukuihin täältä.

Kasvu ei jäänyt ainoastaan muuttajien varaan

Vaikka muuttajat valitsevat pörssisähkön muita useammin, syyskuun kasvua ei voi selittää pelkästään muuttosesongilla. Myös kuluttajista, jotka eivät muuttaneet, pörssisähkön valitsi syyskuussa 48,2 prosenttia, kun kuukautta aiemmin osuus oli 37,7 prosenttia.

Talvesta voi tulla jopa viime vuotta kalliimpi

EEX:n sähköfutuurit hinnoittelivat 2.10.2026 joulu–helmikuun keskihinnaksi 13–14 senttiä kilowattitunnilta (sis. alv). Viime talvena joulu–helmikuun kuukausikeskihintojen keskiarvo oli noin 12 senttiä. Joulukuu oli halpa (4,51 snt), mutta tammi- ja helmikuussa hinta nousi 14,72 ja 17,22 senttiin.

"Futuurit kertovat, että markkina odottaa talvesta noin yhtä kallista tai jopa kalliimpaa kuin viime vuonna. Jos pakkaset ja tyynet jaksot osuvat taas yhteen, helmikuun kaltainen pako kiinteisiin sopimuksiin on mahdollinen. Pörssisähkön valinneen kannattaa miettiä, pystyykö hän siirtämään kulutustaan talvella halvemmille tunneille", sanoo Pääkkölä.

Kiinteän valitsijat lukitsevat hinnan pitkäksi aikaa

Kiinteähintaisen sopimuksen valinneista 81,7 prosenttia valitsi syyskuussa kahden vuoden sopimuksen. Alle vuoden mittaisia kiinteitä valittiin enää 3,2 prosentissa kiinteistä sopimuksista.

"Kiinteiden sopimusten valitsijat arvostavat sähkölaskun ennustettavuutta ja ehkä sähkön datakeskuksien rakentamisesta johtuva epävarmuus sähkön hinnoista tulevaisuudessa myös vaikuttaa päätöksiin", Pääkkölä kommentoi.

Omakotitalot varovaisia, pääkaupunkiseutu suosii pörssisähköä

Kerrostaloasukkaista 47,7 prosenttia valitsi kesä–syyskuussa pörssisähkön. Omakotitaloissa pörssisähkön osuus oli 29,9 prosenttia, ja 45,1 prosenttia valitsi kiinteän sopimuksen. Omakotitaloissa talvikuukauden sähkölasku saattaa nousta jopa satoihin euroihin, joten riski mahdollisten hintapiikkien aikaan on huomattavampi.

Myös alueelliset erot ovat selvät. Pääosin Uudellamaalla osuvilla 0-alkuisilla postinumeroalueilla pörssisähkön osuus oli 54,5 prosenttia, muualla Suomessa 42,9 prosenttia. Ero säilyy, vaikka tarkastellaan pelkkiä kerrostaloja.


Tietoa selvityksestä

Selvityksen datana toimivat 1.6.–30.9.2026 välisenä aikana Sähkövertailu.fi-palvelussa solmitut sähkösopimukset. Tammi–toukokuun luvut ovat Sähkövertailu.fi:n 16.7.2026 julkaistusta selvityksestä. Pörssisähkön hinnat ovat Nord Poolin Suomen hinta-alueen kuukausikeskiarvoja, sisältäen arvonlisäveron 25,5 %. Futuurihinnat ovat EEX Groupin päätöskursseja 2.10.2026.

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Yhteyshenkilöt

Sähkövertailu.fi

Sähkövertailu.fi on Suomen vanhin kaupallinen sähkösopimusten kilpailutusalusta. Sen kautta on solmittu yli 350 000 sähkösopimusta.

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