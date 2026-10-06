Rakentamisen elpyminen ei vielä näy rautakaupassa – myynti jäi hieman miinukselle

Rauta- ja sisustustarvikekauppa RASI ry:n toimialatilaston mukaan myynnin kehitys jäi heinä–syyskuussa 2026 hieman miinukselle: −0,5 prosenttiin. Muutos on pieni, mutta kertoo siitä, ettei alan kasvu ole vielä vakiintunut. Kevät ja kesä ovat rautakaupoille vuoden tärkeimpiä myyntikausia, jolloin rakentaminen, remontointi sekä piha- ja puutarhatyöt vauhdittavat kysyntää.

”Toisella vuosineljänneksellä myynti lähti nousuun, mutta kolmannella neljänneksellä kasvu ei jatkunut. Puolen prosentin lasku ei ole dramaattinen muutos, mutta kevään ja kesän merkitys rautakaupan koko vuoden tulokselle on suuri. Tarvitsemme yksittäisten kasvun merkkien rinnalle kysynnän laajempaa vahvistumista”, sanoo RASI ry:n toimitusjohtaja Riikka Vaaja.

Lupakuutioiden kasvu painottuu datakeskuksiin

Tilastokeskuksen mukaan uudisrakentamiseen myönnettyjen rakentamislupien kuutiomäärän 12 kuukauden liukuva vuosisumma kasvoi heinäkuussa 16 prosenttia vuoden takaisesta. Kasvu johtui pääasiassa tieto- ja viestintätekniikan rakennuksista, joihin kuuluvat muun muassa datakeskukset ja laitetilat. Asuinrakennusten lupakuutiot vähenivät samalla 12 prosenttia. Aloitettujen rakennushankkeiden kuutiomäärä oli seitsemän prosenttia vuotta aiempaa pienempi.

”Rakentamisen kasvusta puhutaan paljon, mutta lupien kasvu ei vielä näy rautakaupan myynnissä. Datakeskus- ja infrahankkeet ovat tärkeitä investointeja, mutta alan laajempi toipuminen tarvitsee myös kotitalouksien rakentamista ja remontointia. Kuluttajien on voitava luottaa omaan talouteensa ennen kuin hankkeita käynnistetään”, toteaa RASI ry:n hallituksen varapuheenjohtaja Jani Karotie.

Kuluttajien epävarmuus jatkuu. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa hieman ja jäi pitkän ajan keskiarvon alapuolelle. Arviot oman talouden nykytilasta olivat hyvin heikot.

Kotitalousvähennyksen korotus varmistui kesäsesongin jälkeen

Kotitalousvähennyksen korotus vuosille 2026–2027 on nyt käytettävissä takautuvasti vuoden 2026 alusta. Vähennyksen henkilökohtainen enimmäismäärä nousi 1 600 eurosta 2 100 euroon ja yritykseltä ostetun vähennyskelpoisen työn vähennysprosentti 35 prosentista 40 prosenttiin. Vähennys koskee työn osuutta, ei remonttitarvikkeita.

RASI ry pitää korotusta tervetulleena mutta korostaa päätösten ajoituksen merkitystä. Keväällä päätetyn korotuksen laki vahvistettiin vasta lokakuussa, jolloin kesän tärkeä rakentamisen ja remontoinnin sesonki oli jo ohi.

”Kotitalousvähennyksen korotus on hyvä ja tarpeellinen päätös. Vaikka sitä sovelletaan takautuvasti vuoden alusta, kesän paras remontointi- ja nikkarointisesonki ehti mennä ennen lain vahvistamista. Takautuva korotus hyödyttää jo työn teettäneitä, mutta kysyntää vahvistavien päätösten pitäisi olla varmoja hyvissä ajoin ennen kuin kotitaloudet suunnittelevat remonttejaan”, sanoo Vaaja.

Ennakoitavat päätökset tukevat remontointia ja koko toimitusketjua

Verianin toteuttaman kotitalousvähennystutkimuksen mukaan 47 prosenttia suomalaisista lisäisi erittäin tai melko todennäköisesti vähennykseen oikeuttavien palvelujen käyttöä, jos vähennyksen määrä kasvaisi. Kaikista vastaajista 38 prosenttia kertoi vähennyksen vaikuttavan merkittävästi tai jonkin verran palvelujen ostopäätökseen.

RASI ry korostaa, että remontointipalvelujen kysyntä heijastuu myös rakennus- ja sisustustarvikkeiden kauppaan sekä koko alan toimitusketjuun.

”Kotitalousvähennystä on kehitettävä pitkäjänteisesti, jotta kotitaloudet uskaltavat suunnitella remontteja ja yritykset omaa toimintaansa. Riittävän tuntuva, selkeä ja ennakoitava vähennys kannustaa teettämään töitä ja vahvistaa samalla palvelujen kysyntää ja työllisyyttä”, Vaaja toteaa.