Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
14.10.2026 15:28:41 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 14.10.2026
Rakennuspalo, suuri, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta varttia vaille kolme keskiviikkona päivällä. Vaajakoskella sijaitsevassa teollisuushallissa oli tehty tulitöitä, jonka johdosta hallin välipohjaan oli päässyt lentämään kipinä. Välipohjassa havaittiin kytöpalo. Kohteessa on rakenteiden purkaminen käynnissä palon tarkemman sijainnin selvittämiseksi.
Paikalla oli onnettomuuden sattuessa neljä henkilöä, jotka ensihoito tarkasti paikan päällä.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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