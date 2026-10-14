Senaatti-kiinteistöt selvittää Helsingissä sijaitsevan työmaan aliurakoitsijaan liittyviä epäselvyyksiä
14.10.2026 16:21:49 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Helsingin Ruskeasuolla sijaitsevan Valteri-koulun työmaalla kesällä 2026 toiminutta alihankkijaa epäillään palkanmaksuun liittyvistä epäselvyyksistä. Senaatti suhtautuu vakavasti väärinkäytösepäilyihin.
Emme hyväksy talousrikollisuutta työmaillamme missään muodossa. Senaatilla on ollut erillisen talousrikollisuuden torjunnan toimintamalli käytössä työmaillaan vuodesta 2014.
Valteri-koulun työmaalla Senaatti on vaatinut tilaajavastuulain mukaiset selvitykset työmaalla toimivilta, ja sopimusehdot ovat mahdollistaneet väärinkäytöksiin tai konkreettisiin epäilyihin puuttumisen välittömästi, kun sellaisia on ilmennyt.
Senaatti tekee säännöllisesti työmailleen tilaajavastuutarkastuksia
Senaatti-kiinteistöt on tehnyt toukokuussa 2026 Valteri-koulun työmaalle tilaajavastuutarkastuksen, jonka yhteydessä todettiin urakoitsijan käyttävän aliurakoitsijoita, joita ei ollut hyväksytetty Senaatilla, kuten sopimuksen mukaan olisi pitänyt. Näistä Senaatti langetti sopimussakon ja urakoitsija hoiti hyväksyttämisen kuntoon.
Elokuussa Rakennusliiton tekemässä tarkastuksessa havaittiin, että kaikki pääurakoitsijan alihankkijat eivät ole käyttäneet kaikilta osin omaa palkattua työvoimaa vaan työmaalla on todettu hyväksyttämättömiä kevytyrittäjiä. Tämän tultua Senaatin tietoon, on Senaatti samana päivänä syyskuussa vaatinut pääurakoitsijaa poistamaan ko. aliurakoitsijan henkilöt työmaalta.
Rakennusliitto on tekemisissä omissa jatkoselvityksissään tunnistanut mahdollisia epäselvyyksiä työmaalla toimivan alihankkijan palkanmaksuun liittyen ja julistanut VaraTek Oy-nimisen alihankkijan saartoon 14.10. 2026 alkaen. Senaatin omissa tarkastuksissa ei ole mahdollista tarkastaa palkanmaksuun liittyviä asioita.
Julkisuudessa on nostettu esille väitteitä rakennushankkeen pääurakoitsijan Mirluxin toiseen alihankkijaan, Kore Metal Oy:öön, liittyvistä kytköksistä rikollisuuteen. Mirlux on Senaatin talousrikollisuuden torjunnan sopimusehtojen mukaisesti hyväksyttänyt alihankkijan Senaatilla. Ennen hyväksymistä Senaatti on selvittänyt tilaajavastuulain mukaiset tiedot alihankkijasta. Tilaajavastuuselvityksissä ei ole ilmennyt sellaisia puutteita, joiden nojalla Senaatilla olisi ollut perusteita olla hyväksymättä yritystä työmaalle.
Senaatin hyväksyntä perustuu virallislähteisiin, joissa ei ole ollut viitteitä rikollisuudesta. Tilaajaorganisaatioilla ei ole itsenäistä oikeutta tarkastaa rikosrekistereiden tietoja. Rikosrekisteritiedot nousevat esiin osana turvallisuusselvitysprosessia silloin, kun turvallisuusselvitystä edellytetään, mutta tässä hankkeessa turvallisuusselvitykselle ei ole ollut perusteita.
Senaatissa suhtaudutaan vakavasti kaikkiin väärinkäytösepäilyihin
-On hyvä ja tärkeätä, että asia selvitetään. Emme hyväksy talousrikollisuutta työmaillamme missään muodossa. Olemme sopimuksissa asettaneet urakoitsijoille lakisääteisen tason ylittäviä velvoitteita talousrikollisuuden torjumiseksi ja esimerkiksi rajoitamme urakoiden ketjuttamista. Teemme yllätystarkastuksia työmaille sopimusvelvoitteiden noudattamisen valvomiseksi, sekä määräämme sopimusehtoihimme perustuvia sanktioita velvoitteiden laiminlyönneistä, sanoo rakennuttamisjohtaja Marko Virtanen Senaatista.
Talousrikollisuuden torjunta Senaatissa
Senaatilla on ollut käytössä talousrikollisuuden torjunnan toimintamalli vuodesta 2014 lähtien. Toimintamalli oli valmistuessaan ensimmäinen laatuaan rakennus- ja kiinteistöalalla, ja se on ollut vapaasti myös muiden toimijoiden hyödynnettävissä. Taloudellisten vaikutusten lisäksi tavoitteena on edistää rakentamisen laatua, turvallisuutta ja eettisiä toimintatapoja. Toimintamallia sovelletaan koko Senaatti-konsernissa.
Toimintamalli kattaa rakennus- ja kunnossapitohankkeet, palveluhankinnat sekä kiinteistöjen ylläpidon. Talousrikollisuuden torjunta alkaa jo kilpailutusvaiheessa. Senaatti-konsernin tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvät muun muassa talousrikollisuuden torjuntaa koskevat sopimusehdot, toimittajien vastuullisuuden vähimmäisvaatimukset sekä turvallisuussopimus liitteineen.
Sopimuksissa asetamme valituille toimittajille vaatimuksia, jotka ovat osin lakisääteisiä velvoitteita tiukempia. Lisäksi rajoitamme urakoiden ketjuttamista.
Keskeiset vaatimukset:
- Edellytämme, että urakoitsija kuuluu Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun.
- Vaadimme tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta urakoitsijoilta sekä lakisääteisiä vaatimuksia tiukemmat pätevyydet, kuten RALA-pätevyyden tai vastaavan osoituksen osaamisesta.
- Rajoitamme urakoiden ketjuttamista.
- Edellytämme työmailla sähköistä kulunvalvontaa.
- Edellytämme työehtosopimuksen mukaista palkkausta.
Sopimusrikkomuksista määrätään sopimussakko, ja edellytämme havaittujen epäkohtien korjaamista. Toteutamme rakennustyömailla vuosittain tarkastuksia, joilla varmistetaan, että urakoitsijat toimivat sovitun mukaisesti. Teemme tarkastuksissa tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Vuonna 2025 teimme yhteensä 53 tilaajavastuutarkastusta.
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Senaatti
Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi
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