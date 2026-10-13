Sorsien ja sotkien väheneminen jatkuu ilman laajamittaista lintuvesien hoitoa
15.10.2026 09:46:36 EEST | Helsingin yliopisto | Tiedote
Hoidetuilla lintuvesillä on enemmän lintuja ja lintulajeja kuin hoitamattomilla, mutta vesilintujen väheneminen ei silti ole pysähtynyt. Tuore tutkimus lähes tuhannelta suomalaiselta lintuvedeltä osoittaa, että hoitoa on tehty liian pienimuotoisesti.
Vesilintukannat ovat vähentyneet voimakkaasti 1990-luvulta alkaen. Lintuvesiä on kunnostettu eri puolilla maata, jotta kannat saataisiin elpymään.
Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon tutkimus osoittaa, että työ on kannattanut. Hoidetuilla kohteilla lintukannat ovat lajirikkaampia ja runsaampia kuin hoitamattomilla. Koko maan tasolla hoitotoimet eivät kuitenkaan ole riittäneet pysäyttämään useimpien vesilintujen vähenemistä.
Ennen 2020-luvulla alkanutta Helmi-elinympäristöohjelmaa luonnonhoitoon käytetyt varat olivat pääosin pieniä, ja siksi myös vaikutukset jäivät vaatimattomiksi. Siellä missä hoito on ollut laajempaa, tulokset näkyvät. Esimerkiksi Perämeren rantaniityillä ennallistaminen on saanut lintukannat kasvuun.
– Tuloksia ei tule tulkita niin, että hoitotoimet olisivat olleet hyödyttömiä. Ilman ennallistamista tilanne olisi vielä heikompi, selventää tutkijatohtori Petteri Lehikoinen Helsingin yliopiston luonnontieteellisestä keskusmuseosta.
Hoitotoimet auttoivat etenkin joutsenia, hanhia ja haikaroita
Ennen Helmi-ohjelmaa toteutettujen hoitotoimien vaikutuksissa on myös lajikohtaisia eroja. Eniten hyötyivät joutsenet, hanhet ja haikarat. Niiden määrät kasvoivat hoidetuilla alueilla nopeammin kuin hoitamattomilla.
Sorsien, sotkien ja nokikanan väheneminen sen sijaan jatkui myös hoidetuilla kohteilla. Osalla näistä lajeista, kuten äärimmäisen uhanalaisella punasotkalla, väheneminen on ollut kuitenkin hitaampaa hoidetuilla kuin hoitamattomilla kohteilla.
Lähes tuhannen lintuveden aineisto
Tutkijat vertasivat lintukantojen kehitystä hoidetuilla ja hoitamattomilla lintuvesillä eri puolilla Suomea. Vesilintulaskentoihin perustuva aineisto kattaa lähes tuhat lintuvettä vuosina 1986–2019. Hoitotoimilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi niittoa, laidunnusta, vesikasvillisuuden poistoa, vieraspetojen pyyntiä ja ravintoverkkokunnostusta särkikaloja poistamalla.
Tutkimus käsitteli Helmi-ohjelmaa edeltänyttä aikaa. Ohjelman omat vaikutukset selviävät vasta myöhemmin.
Tulokset riippuvat pitkäjänteisestä rahoituksesta
Helmi-ohjelmassa hoidon rahoitusta on nostettu selvästi. Ohjelmalla on tärkeä rooli myös silloin, kun Suomi toteuttaa Euroopan unionin ennallistamisasetuksen velvoitteita. Viimeaikaiset budjettileikkaukset kohdistuvat kuitenkin myös hoitotoimiin. Tutkijat korostavat, että elinympäristöjen hoitotoimet tarvitsevat riittävää ja pitkäjänteistä rahoitusta.
– Ilman laajamittaisia hoitotoimia etenkin yleisten vesilintujen, sorsien ja sotkien, vähenemistä ei pystytä pysäyttämään, sanoo erikoistutkija Kim Jaatinen Suomen ympäristökeskuksesta.
Alkuperäinen artikkeli:
Lehikoinen, P., Y. Xu, M. Mikkola-Roos, A. Lehikoinen, and K. Jaatinen. 2026. “Contrasting Conclusions in the Study of Wetland Bird Abundances Show the Importance of Multi-Level Insights Into Protection and Restoration Actions.” Journal of Applied Ecology. https://doi.org/10.1111/1365-2664.70578
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petteri Lehikoinen (valtakunnalliset lintuvesianalyysit ja seuranta) petteri.lehikoinen@helsinki.fi, 040 723 3383
Kim Jaatinen (valtakunnalliset lintuvesianalyysit ja seuranta), kim.jaatinen@syke.fi, 029 525 1370
Markku Mikkola-Roos (hoitotoimet käytännössä), markku.mikkola-roos@syke.fi, 029 525 1429
Marjaana LindyViestinnän asiantuntija, Viikin kampusHelsingin yliopisto / Viestintä ja yhteiskuntasuhteetPuh:+358 (0)50 5186195marjaana.lindy@helsinki.fi
Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus on enemmän kuin museo. Helsingin yliopistoon kuuluva Luomus ylläpitää yhtä maailman merkittävimmistä luonnontieteellisistä kokoelmista sekä tekee niihin liittyvää tutkimusta. Kokoelmiin pääsee tutustumaan kolmessa yleisökohteessa Helsingissä: Luonnontieteellisessä museossa sekä Kaisaniemen ja Kumpulan kasvitieteellisissä puutarhoissa.
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