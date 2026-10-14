Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
14.10.2026 19:03:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella edellisen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä.
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 14.10.2026
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytystehtävistä edellisen 12 tunnin aikana
klo 8:11 eläimen pelastustehtävä, Toivakka
Joutsenen nähty osuvan sähkölinjaan ja jääneen kiinni. Pelastuslaitoksen saapuessa oli joutsen jo päässyt irti ja jatkanut matkaa.
klo 13:19 automaattinen palohälytys, Jyväskylä
Ei paloa, remontista aiheutunut hälytys.
klo 13:38 öljyvahinko, Laukaa
Henkilöautosta valunut polttoainetta kauppaliikkeen pihalla asfaltille. Pelastuslaitos imeytti polttoaineen.
klo 14:44 rakennuspalo, Jyväskylä
Teollisuushallissa tehdyistä tulitöistä pääsi kipinä rakennuksen yläpohjaan. Pelastuslaitos purki rakenteita ja kattoa kydyn paikallistamiseksi ja varmisti ettei kytypalo ollut levinnyt laajemmalle.
klo 18:14 rakennuspalo, Jyväskylä
Palovaroitin hälytti kerrostalon porraskäytävässä. Ei paloa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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