Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

14.10.2026 19:03:40 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueella edellisen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 14.10.2026

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen hälytystehtävistä edellisen 12 tunnin aikana

klo 8:11 eläimen pelastustehtävä, Toivakka

Joutsenen nähty osuvan sähkölinjaan ja jääneen kiinni. Pelastuslaitoksen saapuessa oli joutsen jo päässyt irti ja jatkanut matkaa. 

klo 13:19 automaattinen palohälytys, Jyväskylä

Ei paloa, remontista aiheutunut hälytys.

klo 13:38 öljyvahinko, Laukaa

Henkilöautosta valunut polttoainetta kauppaliikkeen pihalla asfaltille. Pelastuslaitos imeytti polttoaineen. 

klo 14:44 rakennuspalo, Jyväskylä 

Teollisuushallissa tehdyistä tulitöistä pääsi kipinä rakennuksen yläpohjaan. Pelastuslaitos purki rakenteita ja kattoa kydyn paikallistamiseksi ja varmisti ettei kytypalo ollut levinnyt laajemmalle. 

klo 18:14 rakennuspalo, Jyväskylä

Palovaroitin hälytti kerrostalon porraskäytävässä. Ei paloa.  

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