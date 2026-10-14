Huijausviestejä liikkeellä Keski-Suomen hyvinvointialueen nimissä 14.10.2026 09:54:01 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen nimissä on lähetetty huijausviestejä, joissa vastaanottajalle kerrotaan ajanvarauksesta sosiaali- ja terveysasemalle ja pyydetään tarkistamaan henkilötiedot viestissä olevan linkin kautta. Keski-Suomen hyvinvointialue ei koskaan pyydä henkilötietoja tai pankkitunnuksia, lähettäessään ajanvaraustiedot potilaille.