Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

15.10.2026 10:07:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 15.10.2026

Rakennuspalo suuri, Jyväskylä

Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta klo. 09:17. Ilmoituksen mukaan kohteessa oli tehty tulitöitä ja huomattu, että muuntajasta tulee savua. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle oli näkyvillä kevyttä, vaaleaa savua.

Muuntamon viereisessä sähkötilassa oli tehty sähkötöitä, jonka seurauksena syntynyt valokaari oli aiheuttanut hälytyksen. Onnettomuudessa ei omaisuus eikä henkilövahinkoja.

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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 14.10.2026 Rakennuspalo, suuri, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta varttia vaille kolme keskiviikkona päivällä. Vaajakoskella sijaitsevassa teollisuushallissa oli tehty tulitöitä, jonka johdosta hallin välipohjaan oli päässyt lentämään kipinä. Välipohjassa havaittiin kytöpalo. Kohteessa on rakenteiden purkaminen käynnissä palon tarkemman sijainnin selvittämiseksi. Paikalla oli onnettomuuden sattuessa neljä henkilöä, jotka ensihoito tarkasti paikan päällä.

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