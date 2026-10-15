Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
15.10.2026 10:07:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 15.10.2026
Rakennuspalo suuri, Jyväskylä
Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta klo. 09:17. Ilmoituksen mukaan kohteessa oli tehty tulitöitä ja huomattu, että muuntajasta tulee savua. Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle oli näkyvillä kevyttä, vaaleaa savua.
Muuntamon viereisessä sähkötilassa oli tehty sähkötöitä, jonka seurauksena syntynyt valokaari oli aiheuttanut hälytyksen. Onnettomuudessa ei omaisuus eikä henkilövahinkoja.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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