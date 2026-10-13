Vihreät esittää helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen puolittamista

Fossiiliriippuvuus liikenteessä on tulossa suomalaiselle yhteiskunnalle kalliiksi ja Orpon hallitus etsii “hätäratkaisuja” bensiinin ja dieselin hinnan alentamiseen. Samaan aikaan kun fossiilista liikennettä ollaan valtion tasolta valmiita tukemaan sadoilla miljoonilla euroilla, pääkaupunkiseudun joukkoliikenne on talousahdingossa. HSL-lippujen hinnat ovat vyöhykemallin aikana nousseet voimakkaasti, ja korotukset ovat osuneet erityisesti helsinkiläisiin. Nousseet lipunhinnat estävät ihmisiä käyttämästä joukkoliikennettä sekä ohjaavat ihmisiä yksityisautoiluun juuri silloin, kun fossiiliriippuvaisesta autoliikenteestä olisi päästävä eroon niin ilmaston, kuin taloudenkin kannalta.

“Bensapopulismin sijaan, julkiset varat on ohjattava kestävän joukkoliikenteen tukemiseen. Orpon hallitus voisi bensan hinta-alen sijaan harkita kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tukemista. Isolta osin sähköllä kulkeva joukkoliikenne vähentää suomalaisten riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja sen myötä fossiilisten polttoaineiden hintojen heilahteluista”, sanoo Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n mukaan polttoaineverotuksen alennuksen hyöty menisi pääosin suurituloisille kotitalouksille, koska pienituloisimmat eivät usein omista autoa. Joukkoliikenteen hintaa Orpon hallitus on puolestaan nostanut: henkilökuljetusten arvonlisävero nousi 10 prosentista nykyiseen 13,5 prosenttiin. HSL:n mukaan pelkkä veronkorotus aiheutti noin kuuden prosentin korotuspaineen lippujen hintoihin vuonna 2025.

"Orpon hallituksen liikennepolitiikka on syventänyt ihmisten välistä eriarvoisuutta tukien suurituloisempia kotitalouksia polttoaineiden veroalennuksilla ja leikaten joukkoliikenteestä pienituloisten kustannuksella. Helsingin tulee toimia vastavoimana tälle kehitykselle ja tukea joukkoliikennettä nykyistä enemmän, jotta myös pienituloiset kaupunkilaiset pääsevät liikkumaan", sanoo Pasanen.

Helsinkiläisten lippujen hintojen alentaminen edellyttää kuntakohtaista subventiota, jonka toteutusmalleja HSL jo selvittää. Vihreät esittävät, että kaupunki varautuu kattamaan puolituksesta aiheutuvan tulonmenetyksen ja selvittää samalla tarkan kustannusvaikutuksen ja rahoitustavan. Vihreiden mukaan hintojen puolittaminen rahoitetaan ensisijaisesti siirtämällä varoja ilmastovaikutuksiltaan kielteisistä liikennehankkeista joukkoliikenteeseen. Liikenne- ja viestintäministeriönkin esittämä ruuhkamaksujen käyttöönotto voisi myös ratkaista joukkoliikenteen rahoitusongelman.

“Kyse on arvovalinnasta. Julkiset varat kannattaa käyttää liikenteeseen, joka vähentää päästöjä ja palvelee kaikkia helsinkiläisiä, eikä hankkeisiin, jotka lisäävät päästöjä. Halvempi joukkoliikenne lisää käyttöä, vähentää liikenteen päästöjä ja helpottaa erityisesti pienituloisten arkea”, päättää Pasanen.

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Ryhmäaloite kokonaisuudessaan



Vihreiden ryhmäaloite helsinkiläisten joukkoliikennelippujen hintojen puolittamisesta

Joukkoliikenteen hinta on monelle helsinkiläiselle este sen käytölle. Nousseet lipun hinnat ohjaavat ihmisiä yksityisautoiluun juuri silloin, kun ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää päinvastaista kehitystä. HSL-lippujen hinnat ovat vyöhykemallin aikana nousseet voimakkaasti erityisesti helsinkiläisillä.

Halvempi joukkoliikenne lisäisi käyttöä, vähentäisi liikenteen päästöjä ja parantaisi erityisesti pienituloisten arjen sujuvuutta. Muissa Euroopan kaupungeissa halpojen tai maksuttomien lippujen kokeilut ovat nostaneet matkustajamääriä merkittävästi.

Helsinkiläisten lippujen hintojen alentaminen edellyttää kuntakohtaista subventiota, jonka toteutusmalleja HSL jo selvittää.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki laskee helsinkiläisten HSL-lippujen hintoja 50 prosentilla ja varautuu kattamaan tästä aiheutuvan tulonmenetyksen kaupungin omista varoista. Samalla kaupungin on selvitettävä tarkka kustannusvaikutus ja rahoitustapa. Rahoitusta tulee hakea ensisijaisesti siirtämällä varoja ilmastovaikutuksiltaan kielteisistä liikennehankkeista joukkoliikenteeseen.