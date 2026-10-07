Kilometrimaksu koko maahan – ei erillisiä ruuhkamaksuja Helsingin seudulle

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut virkakunnan viestit seuraavaan hallitusohjelmaan. Ministeriötä on syytä kiittää avoimesta kannanotosta, joka sisältää totuttua rohkeampia ehdotuksia moniin kiistanalaisiin kysymyksiin.



Yksi vaikeimpia ja vahvoja tunteita herättävä kokonaisuus on liikenteen verotuksen ja rahoituksen uudistaminen. Liikenteestä kertyvien verotulojen pieneneminen, väyläverkkomme rapautuminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen pakottavat uudistukseen. Urakka on poliittisesti haastava, mutta siitä on tehtävä päätöksiä seuraavalla hallituskaudella. Selkeät linjaukset ovat tarpeen, jotta esimerkiksi yritykset voivat ennakoida uudistuksen vaikutuksia omaan toimintaansa ja investointeihinsa.



Suurimpien kaupunkiseutujen liikenneinvestointien rahoittamiseksi ja liikenteen toimivuuden turvaamiseksi ministeriö ehdottaa alueellisia ruuhkamaksuja. Niistä saatavat tulot ohjattaisiin takaisin kaupunkiseutujen liikennejärjestelmän kehittämiseen kaupunkien kanssa sovittavin tavoin.



Helsingin seudun kauppakamari ei kannata ministeriön ehdottamia alueellisia ruuhkamaksuja. Käyttäjä maksaa -periaatteen soveltaminen liikenteen verotuksen uudistamisessa on kannatettavaa, mutta kaksinkertaisen verotusjärjestelmän luominen ja ylläpitäminen muutamilla alueilla Suomessa on resurssien tuhlausta. Liikenteen verotuksessa tulisi siirtyä auton omistamisen verotuksesta sen käytön verottamiseen koko valtakunnan kattavalla uudistuksella.



Siirtymällä kilometripohjaiseen aikaan ja paikkaan perustuvaan käyttömaksuun voidaan edistää ajoneuvokannan uudistumista sekä vähentää päästöjä ja ruuhkautumista. Hyvien joukkoliikennepalvelujen alueilla kilometrimaksu voisi olla korkeampi kuin henkilöautoriippuvaisilla alueilla. Koko valtakunnan kattavalla yhtenäisellä järjestelmällä vältettäisiin vaikutuksiltaan negatiiviset alueelliset maksurajat sekä erillisten maksujärjestelmien perustamis- ja ylläpitokulut. Korkeampien maksujen alueella ylimääräiset tulot palautettaisiin kyseisen alueen liikennejärjestelmän kehittämiseen.

Lisätietoja:

Tiina Pasuri, johtava asiantuntija, Helsingin seudun kauppakamari, tiina.pasuri@chamber.fi, 050 62 905

