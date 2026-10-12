Pysyviä reittimuutoksia Fölin linjoilla N1 ja N7 19.10. alkaen
15.10.2026 12:31:28 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote
Föli tekee pysyviä reittimuutoksia Naantalin sisäisillä linjoilla N1 ja N7. Muutokset astuvat voimaan maanantaina 19.10.2026.
Tällä hetkellä linjat N1 ja N7 kulkevat Kuparivuoren. Jatkossa, linjat palvelevat Kuparivuoren sijasta Kalevanniemen kampusta (Opintie 2). Linja N1 ajaa myös jatkossa Rautakadun uuden Prisman läheisyyteen, Rautakadun kiertoliittymälle. Prismaa lähin pysäkki sijaitsee Ruonan Yhdystien varressa ennen kiertoliittymää.
Kuparivuoren kautta kulkemisen lisäksi linjojen reiteiltä poistetaan poikkeamat Aurinkosäätiön palvelutalolla, S-Marketilla, Arholankujalla (Ruona), Suopellonkadulla (Suovuoren päiväkoti) ja Meri-Naantalissa. Vaikka S-marketin pihaan asti ei jatkossa enää ajeta, Alppilankadun kiertoliittymään ajetaan edelleen. Tuulensuunkadun varrella, ST1:n lähellä oleva pysäkki on käytössä jatkossakin.
Linjan N1 uusi reitti
Aamuisin: 3018 Naantali – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – Market-alueen kiertoliittymä – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Nuhjalantie – Soinistentie – Kartanontie – SOININEN – Kartanontie – Soinistentie – Immasentie – Maskuntie – Isotalontie – Nuhjalantie – Honkakaari – Taimontie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Opintie – Kalevanniemen kampus – Opintie – Aurinkotie – 3018 Naantali
Iltapäivien kolme ensimmäistä vuoroa: 3018 Naantali – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – Market-alueen kiertoliittymä – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Kalevanniemen kampus – Opintie – Aurinkotie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Nuhjalantie – Isotalontie – Maskuntie – Immasentie – Soinistentie – Kartanontie – SOININEN – Kartanontie – Soinistentie – Nuhjalantie – Honkakaari – Taimontie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – 3018 Naantali
Iltapäivien viimeinen vuoro: 3018 Naantali – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – Marketalueen kiertoliittymä – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Nuhjalantie – Isotalontie – Maskuntie – Immasentie – Soinistentie – Kartanontie – SOININEN – Kartanontie – Soinistentie – Nuhjalantie – Honkakaari – Taimontie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – 3018 Naantali
Linja N7 uusi reitti
Aamuisin: Naantali – Aurinkotie – Käsityöläiskatu – Uolevi Raaden katu – Rymättyläntie – Käköläntie – Linnavuoren yhdystie – Käkölänraitti – Käköläntie – Haijaistentie – HAIJAINEN – Haijaistentie – Käköläntie – Käkölä –Käköläntie – Kaivolankatu – Linnunrata – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Rymättyläntie – Luonnonmaantie – Kultaranta – Luonnonmaantie – Rymättyläntie – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Rymättyläntie – Uolevi Raaden katu – Käsityöläiskatu – Tuulensuunkatu – S-market – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Opintie – Kalevanniemen kampus
Iltapäivinä: Kalevanniemen kampus – Opintie – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – SMARKET – Tuulensuunkatu – Käsityöläiskatu – Uolevi Raaden katu – Rymättyläntie – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Rymättyläntie – Luonnonmaantie – Kultaranta – Luonnonmaantie – Rymättyläntie – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Linnunrata – Kaivolankatu – Käköläntie – Käkölä – Käköläntie – Haijaistentie – Haijainen – Haijaistentie – Käköläntie – Käkölänraitti – Linnavuoren yhdystie – Käköläntie – Rymättyläntie – Uolevi Raaden katu – Käsityöläiskatu – Tuulensuunkatu – S-market – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Naantali
Reitteihin voi tutustua tarkemmin Fölin sivuilla ja sovelluksessa.
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Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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