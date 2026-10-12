Naantalin kaupunki

Pysyviä reittimuutoksia Fölin linjoilla N1 ja N7 19.10. alkaen

15.10.2026 12:31:28 EEST | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Föli tekee pysyviä reittimuutoksia Naantalin sisäisillä linjoilla N1 ja N7. Muutokset astuvat voimaan maanantaina 19.10.2026.

Fölin pieni bussi ajossa Naantalin keskustassa.
Fölin N-linjojen muutokset astuvat voimaan 19.10. Naantalin kaupunki

Tällä hetkellä linjat N1 ja N7 kulkevat Kuparivuoren. Jatkossa, linjat palvelevat Kuparivuoren sijasta Kalevanniemen kampusta (Opintie 2). Linja N1 ajaa myös jatkossa Rautakadun uuden Prisman läheisyyteen, Rautakadun kiertoliittymälle. Prismaa lähin pysäkki sijaitsee Ruonan Yhdystien varressa ennen kiertoliittymää.

Kuparivuoren kautta kulkemisen lisäksi linjojen reiteiltä poistetaan poikkeamat Aurinkosäätiön palvelutalolla, S-Marketilla, Arholankujalla (Ruona), Suopellonkadulla (Suovuoren päiväkoti) ja Meri-Naantalissa. Vaikka S-marketin pihaan asti ei jatkossa enää ajeta, Alppilankadun kiertoliittymään ajetaan edelleen. Tuulensuunkadun varrella, ST1:n lähellä oleva pysäkki on käytössä jatkossakin.

Linjan N1 uusi reitti

Aamuisin: 3018 Naantali – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – Market-alueen kiertoliittymä – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Nuhjalantie – Soinistentie – Kartanontie – SOININEN – Kartanontie – Soinistentie – Immasentie – Maskuntie – Isotalontie – Nuhjalantie – Honkakaari – Taimontie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Opintie – Kalevanniemen kampus – Opintie – Aurinkotie – 3018 Naantali

Iltapäivien kolme ensimmäistä vuoroa: 3018 Naantali – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – Market-alueen kiertoliittymä – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Kalevanniemen kampus – Opintie – Aurinkotie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Nuhjalantie – Isotalontie – Maskuntie – Immasentie – Soinistentie – Kartanontie – SOININEN – Kartanontie – Soinistentie – Nuhjalantie – Honkakaari – Taimontie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – 3018 Naantali

Iltapäivien viimeinen vuoro: 3018 Naantali – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – Marketalueen kiertoliittymä – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – Nuhjalantie – Isotalontie – Maskuntie – Immasentie – Soinistentie – Kartanontie – SOININEN – Kartanontie – Soinistentie – Nuhjalantie – Honkakaari – Taimontie – Ruonan yhdystie – Rautakadun kiertoliittymä – Ruonan yhdystie – Aurinkotie – 3018 Naantali

Linja N7 uusi reitti

Aamuisin: Naantali – Aurinkotie – Käsityöläiskatu – Uolevi Raaden katu – Rymättyläntie – Käköläntie – Linnavuoren yhdystie – Käkölänraitti – Käköläntie – Haijaistentie – HAIJAINEN – Haijaistentie – Käköläntie – Käkölä –Käköläntie – Kaivolankatu – Linnunrata – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Rymättyläntie – Luonnonmaantie – Kultaranta – Luonnonmaantie – Rymättyläntie – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Rymättyläntie – Uolevi Raaden katu – Käsityöläiskatu – Tuulensuunkatu – S-market – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Opintie – Kalevanniemen kampus

Iltapäivinä: Kalevanniemen kampus – Opintie – Aurinkotie – Tuulensuunkatu – SMARKET – Tuulensuunkatu – Käsityöläiskatu – Uolevi Raaden katu – Rymättyläntie – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Rymättyläntie – Luonnonmaantie – Kultaranta – Luonnonmaantie – Rymättyläntie – Aurinkotuuli – Luonnonmaan koulu – Aurinkotuuli – Linnunrata – Kaivolankatu – Käköläntie – Käkölä – Käköläntie – Haijaistentie – Haijainen – Haijaistentie – Käköläntie – Käkölänraitti – Linnavuoren yhdystie – Käköläntie – Rymättyläntie – Uolevi Raaden katu – Käsityöläiskatu – Tuulensuunkatu – S-market – Tuulensuunkatu – Aurinkotie – Naantali

Reitteihin voi tutustua tarkemmin Fölin sivuilla ja sovelluksessa.

Avainsanat

naantalinaantalin kaupunkijoukkoliikenneföli

Kuvat

Fölin pieni bussi ajossa Naantalin keskustassa.
Fölin N-linjojen muutokset astuvat voimaan 19.10.
Naantalin kaupunki
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Linkit

Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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