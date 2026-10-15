Liikenne siirtyy uusille rampeille valtatiellä 25 Hyvinkäällä 18.10.2026
15.10.2026 14:25:09 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Valtatien 25 ja Kalevankadun liittymän liikennejärjestelyt muuttuvat Hyvinkäällä sunnuntaina 18. lokakuuta 2026. Liikenne siirtyy kulkemaan uusien ramppien kautta osana liittymäalueella käynnissä olevaa rakennushanketta.
Merkittävin muutos koskee valtatietä 25 lännestä Hyvinkäälle saapuvaa liikennettä. Nykyisen liittymän kautta ei jatkossa pääse Kalevankadulle, vaan liikenne ohjataan uusien ramppien kautta.
Myös Kalevankadulta valtatielle 25 itään suuntautuvan liikenteen reitti muuttuu. Jatkossa liikenne kulkee Kravunarkunkadun kautta uudelle rampille ja siitä valtatielle 25 itään.
Liikenne kulkee pääsääntöisesti uusien ramppien kautta myös jatkossa. Rakennustöiden aikana on kuitenkin vielä joitakin työvaiheita, jolloin liikennejärjestelyihin tulee lyhytaikaisia muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi ramppien viimeisen päällystekerroksen tekemiseen liittyvät työt, joiden aikana rampit eivät ole liikenteen käytössä.
Hanke sijaitsee valtatien 25 ja Kalevankadun liittymäalueella Hyvinkäällä. Hankkeessa rakennetaan valtatielle 25 uudet rampit sekä niiden erkanemis- ja liittymiskaistat.
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Lisätietoa
Tilaajana toimii:
Elinvoimakeskus
projektipäällikkö Antti Pönni
puh. 0295 029 022
etunimi.sukunimi@elinvoimakeskus.fi
Urakoitsijana toimii:
Ylöjärven Kiviset Oy
Jari Rutanen
puh. 040 713 2139
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