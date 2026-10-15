Keski-Suomen pelastuslaitos, mediatiedote 15.10.2026 19:15:22 EEST | Tiedote

Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12-tunnin ajalta Klo. 08:30 Öljyvahinko, Toivakka Kuorma-autosta valunut n. 100l hydrauliikkaöljyä soratielle. Klo. 19:18 Rakennuspalo, Jyväskylä Sähkötöistä aiheutunut valokaari, joka aiheuttanut hälytyksen. Ei paloa. Klo. 09:22 Rakennuspalo, Jyväskylä Savun hajua kiinteistössä. Ei paloa. Klo. 10:08 Rakennuspalo, Saarijärvi Vahva palaneen haju, ilmastointikone kärähtänyt. Ei paloa. Klo. 12:41 Automaattinen palohälytys, Jyväskylä Gradian koulutusyksikössä automaattinen palohälytys, ei paloa.