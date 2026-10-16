Vihreät - De Gröna

Vihreiden Krista Mikkonen: Käännytyslaki on yhä perusoikeuksien vastainen

16.10.2026 12:10:00 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Perustuslakivaliokunta antoi tänään lausuntonsa niin kutsutun käännytyslain voimassaolon jatkamista koskevasta esityksestä. Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen sekä vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho jättivät lausuntoon yhteisen eriävän mielipiteen.

Hallituksen antamalla esityksellä jatkettaisiin vuoden 2024 heinäkuussa poikkeuslakina hyväksytyn käännytyslain voimassaoloa vuoden 2028 loppuun. Lain sisältö pysyisi samana. Eriävässä mielipiteessään kansanedustajat esittivät samoin kuin aiempien käännytyslakia koskevien esitysten kohdalla, että ehdotusta ei voida käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä eikä perustuslain 73 §:n mukaisessa järjestyksessä.

“Laki on edelleen yhtä ongelmallinen kuin sen kahdella aikaisemmalla eduskuntakäsittelykerralla. Kyseessä on esitys, joka on ristiriidassa niin Suomen perustuslain, EU-oikeuden kuin ihmisoikeussopimusten ja niitä koskevan tulkintakäytännön kanssa”, Mikkonen toteaa. 

Eriävässä mielipiteessään Mikkonen ja Yrttiaho kiinnittivät huomiota siihen, että poikkeukseksi tarkoitettua lakia jatkettaisiin tällä esityksellä nyt jo toista kertaa, tälläkin kertaa edellistä pidemmän ajan vuoden 2028 loppuun asti. Edellisellä esityksellä hallitus pidensi käännytyslakia 1,5 vuotta.

“Suomen rajaturvallisuus ja Venäjän kohdistama hybridivaikuttaminen ovat uhkia, jotka on otettava vakavasti. Hyvistä tavoitteistaan huolimatta emme voi kuitenkaan hyväksyä esitystä, joka on ehdottomien ihmisoikeuksien vastainen. Käyttöönotettavien keinojen tulee olla sellaisia, jotka eivät vaaranna perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tai ole ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa”, entinen sisäministeri Mikkonen painottaa. 

“Vahva oikeusvaltio, joka kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia ja joka on sitoutunut kansainväliseen sääntöpohjaiseen järjestelmään on myös itsessään turvallisuuskysymys. 

Siksi muuttuneessa turvallisuustilanteessakaan emme saa myydä ihmisoikeuksia halvalla”, Mikkonen päättää.

Yhteyshenkilöt

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