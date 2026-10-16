Fatim Diarra jyrähtää Kokoomuksen maahanmuuttolinjauksista: “Sivistysporvaristo on kuollut”
16.10.2026 11:43:05 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarran mukaan hallitusvuodet perussuomalaisten rinnalla ovat vieneet kokoomuksen samaan mutapainiin, jossa maahanmuuttajista puhutaan ongelmana eikä ihmisinä. Sen todistavat puolueen uudet maahanmuuttolinjaukset.
Kokoomus haluaa muun muassa sitoa maahanmuuttajien työttömyysturvan Suomessa tehtyyn työhön, kiristää kansan- ja takuueläkkeen ehtoja sekä tiukentaa perheenyhdistämistä. Atte Kaleva ehdottaa, että kiintiöpakolaisten valinnassa painotettaisiin kristittyjä. Humanitaarista maahanmuuttoa vähennettäisiin rajusti eikä turvapaikanhakijoita käytännössä tulisi Suomeen, vaan kiintiöpakolaisuus olisi ainoa väylä.
Diarra huomauttaa, että turvapaika hakeminen on YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja EU:n peruoikeuskirjaan kirjattu, jokaisen perusoikeus.
– Tätä Kokoomus siis haluaa nyt polkea. Kolme ja puoli vuotta perussuomalaisten kanssa samassa hallituksessa on tehnyt tehtävänsä. Kokoomus on hypännyt persujen kanssa samaan mutapainiin, jossa kilpaillaan siitä, kuka kurittaa maahanmuuttajia kovimmin ja näköjään myös perustuslain vastaisesti, mitä tulee Kalevan puheisiin, Diarra sanoo.
– Kokoomuksen ja perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikkaa erottaa enää se, että toisilla on paremmin istuvat puvut, Diarra jatkaa.
Diarran mukaan linjaukset ovat kaukana siitä arjesta, jota suomalaiset elävät.
– Esimerkiksi Helsingissä maahanmuuttajat ovat naapureitamme, lastemme koulukavereita, työkavereitamme ja ystäviämme. He hoitavat vanhuksiamme, ajavat busseja ja perustavat yrityksiä. Helsinki on eurooppalainen pääkaupunki, ja kaikkien eurooppalaisten pääkaupunkien tavoin sen vahvuus syntyy ihmisistä, jotka ovat tulleet tänne eri puolilta maailmaa, Diarra toteaa.
Diarra korostaa, että maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista on puhuttava suoraan, mutta ratkaisujen on kohdistuttava ongelmiin eikä ihmisiin.
– Meillä on aitoja haasteita esimerkiksi koulutuksessa. Kielitaidon puutteet ja segregaatio, kuten myös maahanmuuttajien korostunut osuus esimerkiksi järjestäytyneessä rikollisuudessa, ovat todellisia asioita, joihin pitää tarttua. Niitä ei kuitenkaan ratkaista rajusti leikkaamalla tai erottamalla perheitä, vaan panostamalla kotoutukseen ja sitä kautta integraatioon, Diarra toteaa.
– On myös kysyttävä, haluaako edustaja Kaleva todellakin jättää Venäjän hyökkäyssotaa pakenevat ukrainalaiset oven taakse? Mitä Kaleva arvelee sitten tapahtuvan jos naapuri päättää tulla tänne meille päin? Diarra kysyy.
Diarra niin ikään kysyy, mihin on kadonnut se kokoomus, joka puolusti sivistystä, ihmisoikeuksia ja avointa Suomea.
– Joka viikko saamme lukea lehdistä siitä kuinka Kokoomuksen riveistä on tehty sellaisia ulostuloja, joiden pohjavire on kiistatta rasistinen. Kun sen yhdistää tällaiseen politiikkaan, on selvää, mihin Kokoomus on matkalla. On selvää, että sivistysporvarit ovat kuolleet. Jäljellä on puolue, joka on valmis luopumaan omista arvoistaan saadakseen perussuomalaisten ääniä. Se on surullista kokoomukselle ja vahingollista Suomelle, Diarra sanoo.
– Kun kokoomus persuuntuu ja demarit haluaa olla uusi kokoomus, on vihreät aika yksin puolustamassa ihmisoikeuksia. Ihmisoikeudet eivät ole neuvottelukysymys, eivätkä ihmiset vaaliretoriikan pelinappuloita. Minä ainakin haluan nähdä Suomen oikeusvaltiona jatkossakin, Diarra päättää.
Yhteyshenkilöt
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
Iida TaniPoliittinen avustaja, viestinnän suunnittelija (Vihreä eduskuntaryhmä)Puh:+358 50 520 1210iida.tani@eduskunta.fi
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