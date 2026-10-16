Oma Häme suunnittelee vammaispalveluiden vahvaa kehittämistä – myös palveluverkkoon esitetään muutoksia

Oma Häme suunnittelee vammaispalveluiden laajaa kehittämistä. Tavoitteena on turvata vammaisille henkilöille laadukkaat, vaikuttavat ja yhdenvertaiset palvelut, hillitä kustannusten kasvua sekä vahvistaa omaa palveluntuotantoa. Suunnitelmat lisäisivät Oma Hämeen omaa vammaispalvelujen asumispalvelutuotantoa yhteensä noin 75 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikalla. Elämänkaarilauta käsittelee asiaa lokakuussa.

Samalla myös palveluverkkoon esitetään useita muutoksia, joilla olisi vaikutusta myös ikäihmisten asumispalveluihin. Osa esityksistä muuttaisi syksyllä 2025 tehtyjä palveluverkkopäätöksiä. Aluehallitus ja aluevaltuusto käsittelee esityksiä loppuvuoden aikana.

Palveluntarve kasvaa ja omaa tuotantoa halutaan vahvistaa

Vuoden 2025 alussa voimaantullut uusi vammaispalvelulaki on lisännyt palvelujen kysyntää ja kustannuksia muun muassa siksi, että palveluja järjestetään aiempaa vahvemmin vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen perusteella. Lakiin sisältyy myös uusia palveluja. Oma Hämeessä kustannukset kasvavat erityisesti henkilökohtaisessa avussa, asumisen tuessa ja vaativassa moniammatillisessa tuessa.

Kasvavaan palvelutarpeeseen halutaan vastata lisäämällä Oma Hämeen omaa vammaispalvelujen asumispalvelutuotantoa. Palveluverkkoa tarkasteltaessa on tunnistettu mahdollisuuksia lisätä omaa tuotantoa erityisesti Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Samalla voidaan vähentää ostopalvelujen tarvetta ja saada palveluille nykyistä tarkoituksenmukaisempia tiloja. Myös Forssan seudun asumispalveluita tarkastellaan osana kehittämissuunnitelmaa.

Riihimäellä toimintoja aiotaan siirtää sairaalan viidenteen kerrokseen Veturin kiinteistön käyttökiellon ja Penttilänkadun pääterveysaseman tilaongelmien vuoksi. Lisäksi kehittämissuunnitelmassa Tapailakodin toiminta Janakkalassa jatkuisi ennallaan. Vammaispalvelujen omaa asumispalvelutuotantoa lisättäisiin muuttamalla Janakkalan sairaalan tilat ja Hämeenlinnan Keinukamari asumisyksiköiksi sekä rakentamalla Hämeenlinnaan uusi asumisyksikkö vuoteen 2028 mennessä.

Palveluverkkomuutosten osalta asiat menevät päätettäväksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle loppuvuoden aikana. Päätöksistä ja niiden vaikutuksista palveluihin viestitään asukkaille ja asiakkaille erikseen.

Myös palvelujen sisältöä kehitetään

Vammaispalvelujen kehittämisessä suunnitellaan myös työ- ja päivätoiminnan kehittämistä uusilla tilaratkaisuilla ja esimerkiksi ottamalla käyttöön erilaisia etäpalveluja.

Lisäksi Oma Häme selvittää erityisen vaativan hoivan yksikön perustamista ikääntyneille, joilla on esimerkiksi muistisairauteen liittyviä vaikeita käytösoireita ja jotka tarvitsevat erityisen intensiivistä hoivaa.