Oma Häme suunnittelee vammaispalveluiden vahvaa kehittämistä – myös palveluverkkoon esitetään muutoksia
16.10.2026 13:15:35 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Häme suunnittelee vammaispalveluiden laajaa kehittämistä. Tavoitteena on turvata vammaisille henkilöille laadukkaat, vaikuttavat ja yhdenvertaiset palvelut, hillitä kustannusten kasvua sekä vahvistaa omaa palveluntuotantoa. Suunnitelmat lisäisivät Oma Hämeen omaa vammaispalvelujen asumispalvelutuotantoa yhteensä noin 75 ympärivuorokautisen palveluasumisen paikalla. Elämänkaarilauta käsittelee asiaa lokakuussa.
Samalla myös palveluverkkoon esitetään useita muutoksia, joilla olisi vaikutusta myös ikäihmisten asumispalveluihin. Osa esityksistä muuttaisi syksyllä 2025 tehtyjä palveluverkkopäätöksiä. Aluehallitus ja aluevaltuusto käsittelee esityksiä loppuvuoden aikana.
Palveluntarve kasvaa ja omaa tuotantoa halutaan vahvistaa
Vuoden 2025 alussa voimaantullut uusi vammaispalvelulaki on lisännyt palvelujen kysyntää ja kustannuksia muun muassa siksi, että palveluja järjestetään aiempaa vahvemmin vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen perusteella. Lakiin sisältyy myös uusia palveluja. Oma Hämeessä kustannukset kasvavat erityisesti henkilökohtaisessa avussa, asumisen tuessa ja vaativassa moniammatillisessa tuessa.
Kasvavaan palvelutarpeeseen halutaan vastata lisäämällä Oma Hämeen omaa vammaispalvelujen asumispalvelutuotantoa. Palveluverkkoa tarkasteltaessa on tunnistettu mahdollisuuksia lisätä omaa tuotantoa erityisesti Hämeenlinnan ja Riihimäen seuduilla. Samalla voidaan vähentää ostopalvelujen tarvetta ja saada palveluille nykyistä tarkoituksenmukaisempia tiloja. Myös Forssan seudun asumispalveluita tarkastellaan osana kehittämissuunnitelmaa.
Riihimäellä toimintoja aiotaan siirtää sairaalan viidenteen kerrokseen Veturin kiinteistön käyttökiellon ja Penttilänkadun pääterveysaseman tilaongelmien vuoksi. Lisäksi kehittämissuunnitelmassa Tapailakodin toiminta Janakkalassa jatkuisi ennallaan. Vammaispalvelujen omaa asumispalvelutuotantoa lisättäisiin muuttamalla Janakkalan sairaalan tilat ja Hämeenlinnan Keinukamari asumisyksiköiksi sekä rakentamalla Hämeenlinnaan uusi asumisyksikkö vuoteen 2028 mennessä.
Palveluverkkomuutosten osalta asiat menevät päätettäväksi aluehallitukselle ja aluevaltuustolle loppuvuoden aikana. Päätöksistä ja niiden vaikutuksista palveluihin viestitään asukkaille ja asiakkaille erikseen.
Myös palvelujen sisältöä kehitetään
Vammaispalvelujen kehittämisessä suunnitellaan myös työ- ja päivätoiminnan kehittämistä uusilla tilaratkaisuilla ja esimerkiksi ottamalla käyttöön erilaisia etäpalveluja.
Lisäksi Oma Häme selvittää erityisen vaativan hoivan yksikön perustamista ikääntyneille, joilla on esimerkiksi muistisairauteen liittyviä vaikeita käytösoireita ja jotka tarvitsevat erityisen intensiivistä hoivaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville Kirkonpeltoasumispalveluiden päällikköPuh:040 152 4847ville.kirkonpelto@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Häme kehittää yhteistä mallia hyvään asiakaskohtaamiseen16.10.2026 10:06:42 EEST | Uutinen
Tavoitteena on varmistaa, että jokainen asiakas saa tarvitsemansa avun.
Oma Häme esittää yhteistoimintaneuvotteluja – taustalla valtiovarainministeriölle laadittu alijäämien kattamissuunnitelma15.10.2026 10:18:52 EEST | Uutinen
Heikentynyt taloustilanne ja lähivuosien rahoituksen epävarmuus voivat edellyttää uusia säästötoimia vielä loppuvuonna.
OmaSuu-toimintamallissa hammashoitoa tehdään kerralla enemmän14.10.2026 14:48:18 EEST | Tiedote
Malli otetaan käyttöön Hämeenlinnassa Jukolan hammashoitolassa maaliskuussa 2027.
Rokotusaika vaikka kotisohvalta – Oma Häme kannustaa varaamaan syksyn kausirokotusajat diginä13.10.2026 10:12:49 EEST | Tiedote
Syksyn influenssa- ja koronarokotusten ajanvaraus avautuu Kanta-Hämeen hyvinvointialueella tiistaina 20. lokakuuta. Hyvinvointialue kannustaa asiakkaita varaamaan rokotusaikansa ensisijaisesti digitaalisesti. Digitaaliset ajanvarauspalvelut ovat jo helpottaneet tuhansien kantahämäläisten asiointia ja vapauttaneet ammattilaisten työaikaa.
Kirsi auttaa Forssan sairaalassa löytämään perille ja pysähtyy kuuntelemaan13.10.2026 09:56:30 EEST | Artikkeli
Kirsi auttaa käytännön asioissa ja antaa aikaa kohtaamiselle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme