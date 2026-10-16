Vihreiden Pyhälammi: Laittomasti hakatun puun ostamisen on käytävä metsäyhtiöille kalliiksi

Pyhälammi pitää UPM:n, Metsä Groupin ja Pfeifer Nordicsin toimia vastuuttomina. Torstaina tulleen tiedon mukaan yhtiöt ovat ostaneet puuta Googlen Muhoksen ja Kajaanin datakeskustonttien hakkuilta, joita epäillään laittomiksi.

– Metsäyhtiöiden toiminta on mennyt todella härskiksi. Istuvan hallituksen luontopiittaamaton politiikka kannustaa tällaisiin toimiin ja luo kuvaa, että seurauksia ei tule. Seurausten hinta on asetettava niin korkeaksi, että yhtiöiden ja osakkeenomistajien on mietittävä myös asian taloudellista puolta mainehaitan ohella, Pyhälammi painottaa.

UPM, Metsä Group ja Pfeifer Nordics ovat sitoutuneet kansainvälisen Forest Stewardship Council -järjestön (FSC) vastuullisuussertifikaattiin. Sertifioitu puu ei saa olla peräisin laittomista hakkuista.

– Metsäteollisuudelle tarvitaan velvoittavuutta pelkkien vapaaehtoisten sertifikaattien sijaan, kun tällaiset sertifikaatit eivät selvästi riitä ohjaamaan toimintaa vastuulliseksi, Pyhälammi toteaa.

Pyhälammin mukaan suomalaiset ovat syystä pöyristyneitä siitä, miten metsiä tässä tapauksessa on kohdeltu.

– Laillisuus on vastuullisen metsätalouden vähimmäisvaatimus. Jos suurten investointien kiireessä lain ja luonnon reunaehdoista joustetaan, se murentaa sekä metsäteollisuuden mainetta että ihmisten luottamusta siihen, että samat säännöt koskevat kaikkia. Puun alkuperä ja sen laillisuus on voitava jäljittää aukottomasti, ja jos alkuperä on epäselvä, puuta ei pidä ostaa, Pyhälammi alleviivaa.