Vihreiden Hopsu: Kokoomuksen uusi maahanmuutto-ohjelma kääntää selkänsä Suomessa jo asuvillekin maahanmuuttajille

— Kokoomus on näköjään päättänyt tosissaan lähteä kisaamaan perussuomalaisten kanssa maahanmuuttopolitiikan ykköskiristäjän paikasta. SDP:n aiemmat linjaukset taas osoittivat SDP:n olevan linjoiltaan “uusi kokoomus”. Surulliselta näyttää maahanmuuttajien tulevaisuus Suomessa tällä kilvoittelulla, Inka Hopsu toteaa.

— Kokoomuksen ohjelma näyttää linjoilta, joita Atte Kaleva on ryhmässään edustanut jo jonkin aikaa, nyt vaan samat linjat on nuijittu ryhmän yhteiseksi kannaksi. Linjamuutos on kuitenkin iso muutos ja kertoo siitä uudesta itseymmärryksestä, joka kokoomuksella puolueena näyttää olevan. Liberaali maailmankuva kapenee ja maahanmuuttovastaisuus on saanut tilan, Hopsu summaa.

Hopsun mukaan kokoomuksen esitykset heikentävät huolestuttavasti entisestään maahanmuuttajien kielitaitoa, kotoutumista ja osallistumista yhteiskuntaan.

— Ei ole oikein, eikä taloutemme kannalta kestävää, jos heikennämme maahanmuuttajien toimeentuloa ja kielenoppimisen mahdollisuuksia entisestään. S2- ja R2-opetuksen alasajo ja oman äidinkielen opetuksen lakkautus osuisivat juuri lasten kielitaitoon, ja näin tuleviin mahdollisuuksiin opinnoissa ja työmarkkinoilla, Hopsu varoittaa.

Hopsun mukaan siirtymä S2- ja R2-opetuksesta koko ryhmän kielenopetukseen on Suomessa monesti venynyt liian pitkäksi, mutta pelkkien lisäkielituntien syyksi ei voi lykätä oppimistulosten eriytymistä vielä toisen polven maahanmuuttajien kohdalla.

— Koko perheen integroituminen Suomeen on merkitsevää, ja etenkin tarvitaan äitien kielitaidon kehittymistä ja työllistymistä sekä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen. Nämä olisivat niitä keinoja, joilla toisenpolven maahanmuuttaneiden kotoutuminen ja kielitaito saataisiin kehittymään jo ennen kouluvuosia, ei S2-opetuksen lakkauttaminen.

— Jos taas tulet vaikka 12-vuotiaana suomea vielä osaamattomana maahan, tottakai tarvitset kielenopetusta ja tarvittaessa tukea muissakin oppiaineissa useamman vuoden ajan. Luokanopettaja ei yksin repeä kielenopetusta eritasoisille puhujille järjestämään. S2-opetus tai oman kielen opetus ei toisaalta estä osallistumasta koko luokan opetukseen ja integroitumasta ryhmään, Hopsu summaa koulun arkea.

— Tällä hallituskaudella on valitettavasti leikattu kunnilta kotoutumisen toteuttamisesta ja tätä linjaa näyttää kokoomus haluavan jatkossakin. Työperäinen maahanmuutto on vähentynyt 25 prosenttia ja Suomeen tulleet ovat jo nyt tilastoissa pettyneimpien joukossa uuteen kotimaahansa. Opetuksen leikkaukset osuvat yhtä lailla työperäisen maahanmuuton kautta tulleeseen perheeseen kuin humanitaarisista syistä tänne muuttaneeseen, Hopsu muistuttaa.

Hopsu varoittaa, että kokoomuksen humanitääristä maahanmuuttoa rajoittava linja on erityisen kylmä ja globaalia vastuuta välttelevä aikana, jolloin kodistaan paenneita on ollut maailmalla viime vuosina historiallisen paljon.

— Kodeistaan paenneita on maailmassa jo yli 117 miljoonaa. Suomen ottama 500 kiintiöpakolaista on pieni määrä, ja me pystyisimme auttamaan huomattavasti useampia. Yhä rikkaana maana voisimme korottaa Suomeen otettavien kiintiöpakolaisten määrää 3 000 henkeen vuodessa, kuten olemme vihreistä ehdottaneet, Hopsu kertoo.

— Euroopan ulkopuoliset pakolaiskeskukset kolmansissa maissa, joita kokoomus nyt myös ehdottaa, kannustaisivat yhä salakuljettajien käyttöön ja entistä vaarallisempiin reitteihin Eurooppaan. Ne ovat myös huomattava riski paenneiden ihmisoikeuksien toteutumiselle. Pakolaiskeskusten kustannukset kannattaisi käyttää täällä jo olevien hyvään kotoutumiseen, kehitysyhteistyöllä elinolojen mahdollistamiseen lähtömaissa sekä tiedottamiseen salakuljetusreittien isoista riskeistä sen sijaan, että luodaan vankilamaisia säilöntäkeskuksia pelotteeksi ja maksetaan niistä kolmansien maiden hallinnoille, Hopsu summaa vaihtoehtoja.