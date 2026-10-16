Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
16.10.2026 19:10:26 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä
Hankasalmi, vahingontorjunta klo 14:41
Pelastuslaitos raivasi tien päälle kallistuneen puun Nälkämäentiellä.
Äänekoski, vahingontorjunta klo 16:20
Tulisija savutti asunnon sisälle. Pelastuslaitos poisti palavan materiaalin tulipesästä ja tuuletti asunnon savusta. Ei henkilövahinkoja.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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