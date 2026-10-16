Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

17.10.2026 06:51:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä

Jyväskylä, vahingontorjunta klo 22:06

Voimakasta pesuainetta valui siivouskomeroon Palokassa. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen.

Äänekoski, pieni liikenneonnettomuus klo 22:22

Henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan Rannankyläntiellä. Kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät ulos autosta omatoimisesti. Ei loukkantumisia. 

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