Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote 16.10.2026 07:04:59 EEST | Tiedote

Mediatiedote, Keski-Suomen pelastuslaitos Tehtävät viimeisen 12 tunnin ajalta. Klo. 20:18, öljyvahinko Keuruu Noin kilometrin pituisella alueella ilmoituksen mukaan öljyä tiellä, 10-50cm levyisenä vanana. Kyseessä oli siirretyn veneen pilssivesi. Klo. 21:17, tulipalo muu pieni Jyväskylä Tolpparoskis paloi, pelastuslaitos kävi sammuttamassa palon. Klo. 00:46, rakennuspalo Laukaa Raskaiden ajoneuvojen huoltohallissa ollut linja-auto savusi. Linja auton sisällä oleva savukone oli lähtenyt päälle ja aiheutti savun. Ei paloa. Klo. 00:53, automaattinen palohälytys Jyväskylä Keskustan McDonalsiin tuli automaattinen palohälytys asiakkaan painaessa palohälytinnappia. Ei paloa.