Krista Mikkonen: Koti on perusoikeus, ei etuoikeus – hallituksen perustettava poikkihallinnollinen kriisiryhmä ratkomaan kasvavaa asunnottomuutta

Vihreiden kansanedustaja ja asuntoasioista vastannut entinen ministeri Krista Mikkonen vaatii hallitusta tarttumaan asunnottomuuskriisiin välittömästi. Orpon hallituskauden aikana asunnottomuus on kääntyi kasvuun ensimmäistä kertaa kymmeneen vuoteen. Ilman kotia olevien määrä on kasvanut jo kahtena vuotena peräkkäin ja sama kehitys jatkuu myös tänä vuonna.