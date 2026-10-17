Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

17.10.2026 19:35:48 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Mediatiedote (Tehtävät  17.10.2026 kello 07.00-19.30)

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.10.2026

Mediatiedote (Tehtävät  17.10.2026 kello 07.00-19.00)

Öljyvahinko Jyväskylä

--> kierrätyspisteellä havaittu öljyä/ polttoainetta. Pelastustoimelle ei tekemistä. 

rakennuspalo, pieni konnevesi

--> vapaa-ajan asunnon palovaroitin hälytti, ei paloa.

Tieliikenneonnettomuus, pieni, Jämsä

--> Siltakadun ja pääskyläntien tienhaarassa 2 henkilöautoa kolaroi, ei henkilövahinkoja, pelastukselle ei tehtävää, ajoneuvot pysyivät ajokelpoisina, ei liikenne-estettä. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.10.2026 06:51:00 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, vahingontorjunta klo 22:06 Voimakasta pesuainetta valui siivouskomeroon Palokassa. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen. Äänekoski, pieni liikenneonnettomuus klo 22:22 Henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan Rannankyläntiellä. Kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät ulos autosta omatoimisesti. Ei loukkantumisia.

Tiedote täydennetty lisätietojen antajilla: Toiminnan uudistaminen on lyhentänyt erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella16.10.2026 11:47:09 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on lyhentänyt kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi uudistamalla toimintaansa. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli vuoden 2025 elokuussa lähes 2000, kun taas lokakuussa 2026 yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli 335.

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