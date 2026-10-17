Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 17.10.2026

Mediatiedote (Tehtävät 17.10.2026 kello 07.00-19.00)

Öljyvahinko Jyväskylä

--> kierrätyspisteellä havaittu öljyä/ polttoainetta. Pelastustoimelle ei tekemistä.

rakennuspalo, pieni konnevesi

--> vapaa-ajan asunnon palovaroitin hälytti, ei paloa.

Tieliikenneonnettomuus, pieni, Jämsä

--> Siltakadun ja pääskyläntien tienhaarassa 2 henkilöautoa kolaroi, ei henkilövahinkoja, pelastukselle ei tehtävää, ajoneuvot pysyivät ajokelpoisina, ei liikenne-estettä.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112