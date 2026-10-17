Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
17.10.2026 19:35:48 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote (Tehtävät 17.10.2026 kello 07.00-19.30)
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 17.10.2026
Mediatiedote (Tehtävät 17.10.2026 kello 07.00-19.00)
Öljyvahinko Jyväskylä
--> kierrätyspisteellä havaittu öljyä/ polttoainetta. Pelastustoimelle ei tekemistä.
rakennuspalo, pieni konnevesi
--> vapaa-ajan asunnon palovaroitin hälytti, ei paloa.
Tieliikenneonnettomuus, pieni, Jämsä
--> Siltakadun ja pääskyläntien tienhaarassa 2 henkilöautoa kolaroi, ei henkilövahinkoja, pelastukselle ei tehtävää, ajoneuvot pysyivät ajokelpoisina, ei liikenne-estettä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.10.2026 06:51:00 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, vahingontorjunta klo 22:06 Voimakasta pesuainetta valui siivouskomeroon Palokassa. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen. Äänekoski, pieni liikenneonnettomuus klo 22:22 Henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan Rannankyläntiellä. Kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät ulos autosta omatoimisesti. Ei loukkantumisia.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote16.10.2026 19:10:26 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Hankasalmi, vahingontorjunta klo 14:41 Pelastuslaitos raivasi tien päälle kallistuneen puun Nälkämäentiellä. Äänekoski, vahingontorjunta klo 16:20 Tulisija savutti asunnon sisälle. Pelastuslaitos poisti palavan materiaalin tulipesästä ja tuuletti asunnon savusta. Ei henkilövahinkoja.
Jyväskylän keskuspaloasemalla hälytysajoneuvot lähtevät tehtäville pian Keuruuntien puolelta16.10.2026 11:52:17 EEST | Tiedote
Keuruuntiellä Jyväskylän keskuspaloaseman kohdalla otetaan viikolla 43 käyttöön uusi liittymä hälytysajoneuvoille. Aseman kohdalla ajavan on tärkeää huomioida uudet liikennejärjestelyt.
Tiedote täydennetty lisätietojen antajilla: Toiminnan uudistaminen on lyhentänyt erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella16.10.2026 11:47:09 EEST | Tiedote
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Toiminnan uudistaminen on lyhentänyt erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella16.10.2026 11:41:07 EEST | Tiedote
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