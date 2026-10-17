Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

18.10.2026 07:07:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Mediatiedote (Tehtävät 17.10.2026 kello 19.30-18.10.2026 kello 7.00)

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 18.10.2026

Mediatiedote (Tehtävät 17.10.2026 kello 19.30-18.10.2026 kello 7.00)

rakennuspalo, pieni Jyväskylä kello 20.08

--> parvekkeella ollut valaisin aiheutti hälytyksen, ei paloa eikä mitään hätää

tulipalo, muu pien, jyväskylä kello 22.05

--> Ilmoitus vaaleasta savusta, kohteesta ei löytynyt mitään paloon viittaavaa

rakennuspalo, pieni Jyväskylä kello 3.54

--> kerrostalohuoneistossa palovaroitin hälytti ilman syytä, asukkaita ei paikalla

Lisätietoja: palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.10.2026 06:51:00 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, vahingontorjunta klo 22:06 Voimakasta pesuainetta valui siivouskomeroon Palokassa. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen. Äänekoski, pieni liikenneonnettomuus klo 22:22 Henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan Rannankyläntiellä. Kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät ulos autosta omatoimisesti. Ei loukkantumisia.

Tiedote täydennetty lisätietojen antajilla: Toiminnan uudistaminen on lyhentänyt erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi Keski-Suomen hyvinvointialueella16.10.2026 11:47:09 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue on lyhentänyt kiireettömän erikoissairaanhoidon hoitojonoja merkittävästi uudistamalla toimintaansa. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli vuoden 2025 elokuussa lähes 2000, kun taas lokakuussa 2026 yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli 335.

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