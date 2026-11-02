Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

2.11.2026 18:59:29 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävistä 2.11.2026 aikavälillä 07:00-19:00

klo 9:50 Liikenneonnettomuus, Jyväskylä

Henkilöauton matka keskeytynyt teknisen vian takia Nelostiellä Kirrin liittymän pohjoispuolella. Kuljettaja oli ohjannut ajoneuvon pientareen puolelle. Ohiajaja oli soittanut hetken kuluttua hätäkeskukseen havaittuaan auton pientareella hätävilkut päällä. Pelastuslaitos totesi kohteeseen päästyään ettei kyseessä ole onnettomuus vaan auto noudetaan paikalta hinausautolla jatkamaan matkaa. Pelastuslaitokselle ei tehtävää.

klo 11:50 Vahingontorjunta, Jyväskylä

Palokan Prisman liikekeskuksen tiloissa sattui päivällä vesivahinko, jonka aiheutti vuotanut sprinklerputki. Pelastuslaitos yhdessä kiinteistön edustajien kanssa sulki vuotavan linjan venttiilit, poisti lattioilta vettä sekä suoritti jälkivahingontorjuntaa.

klo 16:25 Rakennuspalo, Äänekoski

Leivinuuni savuttanut sisälle asunnossa Ääneniemellä. Pelastuslaitos tuuletti asuntoa savusta. Yksi henkilö kävi terveydenhuollon tarkastuksessa savun hengittämisen takia.

klo 16:50 Liikenneonnettomuus, Jyväskylä

Peura jäänyt auton alle Keljonkankaalla Säynätsalontiellä. Poliisi lopetti loukkaantuneen eläimen. Törmännyttä ajoneuvoa ei tavattu paikalta.

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