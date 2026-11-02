Ajanvarauksettomat joukkorokotuspäivät jatkuvat lauantaina 7.11. seitsemällä paikkakunnalla 2.11.2026 09:44:22 EET | Tiedote

Maksuttomia influenssa- ja koronarokotuksia annetaan lauantaina 7. marraskuuta ilman ajanvarausta 65 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille sekä 18 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille. Raskaana olevat ja alle 7-vuotiaat lapset saavat rokotuksia Palokan neuvolassa. Kaikki rokotuksiin liittyvä tieto löytyy verkkosivuiltamme osoitteesta: www.hyvaks.fi/influenssajakoronarokotukset