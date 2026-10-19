Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.10.2026 14:03:01 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.10.2026
Rakennuspalo. Liimattalankyläntie, Äänekoski.
Liimattalankyläntiellä palaa aittarakennus. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa ja tulee tuhoutumaan täysin. Sammutustoiminta on parhaillaan käynnissä.
Lisätietoja: klo 14:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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