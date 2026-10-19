Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

19.10.2026 14:03:01 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 19.10.2026

Rakennuspalo. Liimattalankyläntie, Äänekoski. 

Liimattalankyläntiellä palaa aittarakennus. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa ja tulee tuhoutumaan täysin. Sammutustoiminta on parhaillaan käynnissä. 

Lisätietoja: klo 14:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.10.2026 06:51:00 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä Jyväskylä, vahingontorjunta klo 22:06 Voimakasta pesuainetta valui siivouskomeroon Palokassa. Pelastuslaitos tarkasti tilanteen. Äänekoski, pieni liikenneonnettomuus klo 22:22 Henkilöauto ajautui ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan Rannankyläntiellä. Kyydissä oli kaksi henkilöä, jotka pääsivät ulos autosta omatoimisesti. Ei loukkantumisia.

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