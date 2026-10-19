Syksyn verkkovanhempainillat tarjoavat tietoa ja tukea nuorten vanhemmille 19.10.2026 13:36:47 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue, Jyväskylän kaupunki ja yhteistyökumppanit järjestävät syksyllä 2026 kaikille avoimia ja maksuttomia Yhteiset nuoremme -verkkovanhempainiltoja. Kolmen verkkovanhempainillan sarja tarjoaa syksyn aikana tietoa ja tukea nuorten arkeen liittyvistä ilmiöistä.