Helsingin Vihreät ry

Vihreät: HSL-lippujen hinnat laskuun ja oma rahoitus koulujen ja päiväkotien pihojen viherryttämiseen

19.10.2026 16:00:00 EEST | Helsingin Vihreät ry | Tiedote

Jaa

Helsingin vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen vaatii kaupungin vuoden 2027 budjettiin riittävää rahoitusta joukkoliikenteelle sekä koulujen ja päiväkotien pihojen viherryttämiselle.

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Amanda Pasanen Vessi Hämäläinen

”Joukkoliikenteen lipunhinnat on käännettävä laskuun. Joukkoliikenne on kaupunkilaisten peruspalvelu, jonka korkeat hinnat vaikeuttavat jo monien pienituloisten arkea. Jatkuvasti nousevat hinnat vähentävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta, kun ihmisiä pitäisi pikemminkin houkutella kestävien kulkumuotojen pariin ilmastotavoitteiden ja viihtyisämmän kaupunkitilan saavuttamiseksi”, Pasanen sanoo.

Pormestarin budjettiesityksessä varaudutaan HSL-lippujen 1,8 prosentin hinnankorotukseen. Korotuksen jälkeen aikuisen AB-kausilipun hinta nousisi 73,90 eurosta noin 75,20 euroon. Vihreät haluaa budjettiin varat, joilla helsinkiläisten lipunhinnat laskevat jo ensi vuonna. Pidemmän aikavälin tavoitteena on puolittaa helsinkiläisten lippujen hinnat, ja ensi vuoden budjetissa on aloitettava systemaattinen hintojen lasku.

Lisäksi vihreät esittää budjettiin erillistä määrärahaa päiväkotien ja koulujen pihojen vehreyden ja viihtyisyyden lisäämiseen. 

”Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että kun päiväkotien pihoille tuotiin metsänpohjaa ja kasvillisuutta, lasten iho- ja suolistomikrobisto monipuolistui jo kuukaudessa. Samalla lasten immuunijärjestelmän säätelyssä näkyi myönteisiä muutoksia. Kaupunki on jo aloittanut pihojen luonnonmukaistamisen, ja nyt työ tarvitsee riittävän rahoituksen, jotta muutosta todella saadaan aikaan”, Pasanen sanoo.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta vihreät haluaa myös pitää kiinni uusista raidehankkeista ja Orpon hallituksen järjestöleikkausten torjumisesta.

”Samalla kun turvaamme joukkoliikenteen ja viherryttämisen rahoituksen, meidän on huolehdittava siitä, että Viikin–Malmin raitiotien kaltaiset raidehankkeet etenevät suunnittelussa aikataulussaan. Lisäksi Helsingin on varauduttava tukemaan ahdingossa olevaa järjestökenttää ja etenkin nuorisotoimintaa, johon Orpon hallituksen leikkaukset ovat osuneet kovaa”, Pasanen päättää.

Avainsanat

helsinkitalousarviohsljoukkoliikenneviherryttäminenraidehankkeetvihreät

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin Vihreät ry

Vihreät Helsingin budjetista: Varhaiskasvatuksen rahoitusta vahvistettava – kielen oppiminen taattava ja sijaisia oltava riittävästi19.10.2026 15:42:40 EEST | Tiedote

Kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen toteaa, että päiväkodit ja koulut tarvitsevat lisärahoitusta Helsingin ensi vuoden budjetissa. Helsingissä neuvotellaan ensi vuoden talousarviosta tällä viikolla pormestarin esityksen pohjalta. Ehdotukseen sisältyy edelleen merkittäviä säästöjä sekä peruskouluihin että päiväkoteihin.

Apulaispormestari Vanhanen: Vieraskielisillä lapsilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet oppimiseen16.10.2026 12:58:01 EEST | Tiedote

Kokoomus on tänään julkaissut uudet maahanmuuttopoliittiset linjauksensa, joissa ehdotetaan heikennyksiä maahanmuuttajataustaisten lasten S2-opetukseen sekä vieraskielisten lasten oman äidinkielen opetuksen tukemisen lakkauttamista kokonaan. Toteutuessaan Kokoomuksen ehdotus vaikuttaisi Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla asuviin lapsiin sekä alueen kouluihin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye