Vihreät: HSL-lippujen hinnat laskuun ja oma rahoitus koulujen ja päiväkotien pihojen viherryttämiseen

”Joukkoliikenteen lipunhinnat on käännettävä laskuun. Joukkoliikenne on kaupunkilaisten peruspalvelu, jonka korkeat hinnat vaikeuttavat jo monien pienituloisten arkea. Jatkuvasti nousevat hinnat vähentävät joukkoliikenteen houkuttelevuutta, kun ihmisiä pitäisi pikemminkin houkutella kestävien kulkumuotojen pariin ilmastotavoitteiden ja viihtyisämmän kaupunkitilan saavuttamiseksi”, Pasanen sanoo.

Pormestarin budjettiesityksessä varaudutaan HSL-lippujen 1,8 prosentin hinnankorotukseen. Korotuksen jälkeen aikuisen AB-kausilipun hinta nousisi 73,90 eurosta noin 75,20 euroon. Vihreät haluaa budjettiin varat, joilla helsinkiläisten lipunhinnat laskevat jo ensi vuonna. Pidemmän aikavälin tavoitteena on puolittaa helsinkiläisten lippujen hinnat, ja ensi vuoden budjetissa on aloitettava systemaattinen hintojen lasku.

Lisäksi vihreät esittää budjettiin erillistä määrärahaa päiväkotien ja koulujen pihojen vehreyden ja viihtyisyyden lisäämiseen.

”Suomalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että kun päiväkotien pihoille tuotiin metsänpohjaa ja kasvillisuutta, lasten iho- ja suolistomikrobisto monipuolistui jo kuukaudessa. Samalla lasten immuunijärjestelmän säätelyssä näkyi myönteisiä muutoksia. Kaupunki on jo aloittanut pihojen luonnonmukaistamisen, ja nyt työ tarvitsee riittävän rahoituksen, jotta muutosta todella saadaan aikaan”, Pasanen sanoo.

Tiukasta taloustilanteesta huolimatta vihreät haluaa myös pitää kiinni uusista raidehankkeista ja Orpon hallituksen järjestöleikkausten torjumisesta.

”Samalla kun turvaamme joukkoliikenteen ja viherryttämisen rahoituksen, meidän on huolehdittava siitä, että Viikin–Malmin raitiotien kaltaiset raidehankkeet etenevät suunnittelussa aikataulussaan. Lisäksi Helsingin on varauduttava tukemaan ahdingossa olevaa järjestökenttää ja etenkin nuorisotoimintaa, johon Orpon hallituksen leikkaukset ovat osuneet kovaa”, Pasanen päättää.