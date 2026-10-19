Muistipoliklinikoiden geriatrin vastaanotot keskitetään määräajaksi Hämeenlinnaan
19.10.2026 15:35:38 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Hämeen muistipoliklinikoiden geriatrien lääkärivastaanotot keskitetään määräaikaisesti Hämeenlinnan Viipurintien terveysasemalle 2.11.2026–31.12.2027. Hoitajapalvelut jatkuvat ennallaan Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Muutoksen tavoitteena on turvata yhdenvertainen hoitoon pääsy ja lääkäriresurssin tarkoituksenmukainen käyttö koko hyvinvointialueella.
Oma Hämeen muistipoliklinikoiden geriatrien lääkärivastaanotot keskitetään Hämeenlinnaan Viipurintien terveysasemalle 2.11.2026 alkaen. Muutos on voimassa 31.12.2027 asti. Muistipoliklinikoiden hoitajapalvelut jatkuvat Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa nykyiseen tapaan.
Keskittämisen tavoitteena on turvata geriatrin vastaanottojen saatavuutta ja asiakkaiden yhdenvertaista hoitoon pääsyä koko hyvinvointialueella. Samalla käytettävissä olevaa lääkäriresurssia voidaan käyttää mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Toimintaa arvioidaan uudelleen määräajan jälkeen.
Mitä muutos tarkoittaa asiakkaalle?
Muistipoliklinikan geriatrin lääkärikäynnit järjestetään muutoksen aikana Viipurintien terveysasemalla Hämeenlinnassa. Lääkärikäyntejä on edelleen asiakkaan tilanteesta riippuen yksi tai kaksi.
Muistipoliklinikoiden hoitajapalvelut sekä asiakkaiden ohjaus ja seuranta jatkuvat Hämeenlinnassa, Riihimäellä ja Forssassa. Mahdollinen jatkohoito toteutuu edelleen terveysasemilla.
Muutos voi pidentää osan asiakkaista matkaa lääkärivastaanotolle. Keskittämisellä pyritään varmistamaan, että geriatrin vastaanotolle pääsy toteutuu mahdollisimman yhdenvertaisesti koko Oma Hämeen alueella.
Asiakkaille annetaan tarkemmat ohjeet ajanvarauksen ja vastaanottokäynnin yhteydessä. Jo sovituista käynneistä ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaille erikseen.
Yhteyshenkilöt
Susanne Andersson-TapioYlihoitajaPuh:045 773 47499susanne.andersson-tapio@omahame.fi
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