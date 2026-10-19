Alan asiantuntijat valitsivat vuoden kodintekniikan tuotteet: Voittajien voittaja Apple MacBook Neo; katso kaikki palkitut!

Vuoden tuotteet edustavat alan uusimpia innovaatioita, edistyksellisimpiä ominaisuuksia, hittejä ja ilmiöitä, jotka näkyvät vahvasti myös alan ulkopuolella. Voittajat valinnut asiantuntijaraati koostui Gigantin, Powerin, Verkkokauppa.comin, SOK:n ja DNA:n asiantuntijoista.

”Ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa kodintekniikka-alan kaupan edustajat kokoontuivat valitsemaan vuoden tuotteet. Raadin jäsenillä on ensikäden tieto siitä, mikä asiakkaita oikeasti kiinnostaa ja mikä myy”, kuvailee palkintoraadin puheenjohtaja Ilona Vuori ETKO ry:stä ja jatkaa:

”Valinnoissa näkyy kolme trendiä. Ihmiset haluavat laitteita, joiden äärellä ollaan yhdessä, kuten televisio, karaokekaiutin ja pelikonsoli. Toisaalta arjen perustoimintoja, kuten siivousta ja ruoanlaittoa, halutaan helpottaa. Arkeen kaivataan myös luksusta.”

Kategoriakohtaiset voittajat 2026 perusteluineen

Viihdelaite: Samsung R95H Micro RGB -televisio

R95H uudistaa tavan, jolla LCD-televisio tuottaa värit, ja nostaa kuvanlaadun OLED-laitteiden rinnalle. Yhteisten elämysten merkitys läheisten kanssa kasvaa edelleen, ja sen myötä myös televisio on yhä kodin ydinlaite.

Audiolaite: JBL PartyBox 130

PartyBox 130 on kategoriansa Suomen myydyimmän mallin seuraaja. Tuote vastaa kysyntään, jossa keskiössä ovat laadukas ja voimakas ääni sekä yhteisöllinen tekeminen. 130-mallin erityisominaisuus on tekoälytoiminto: laite poistaa kappaleesta lauluäänen, ja toiminnon myötä yhdessä Easy Sing -mikrofonien kanssa laitteesta tulee kaiuttimen lisäksi karaokelaite.

Puhelin: Samsung Galaxy Z Fold8

Galaxy Z Fold8 toi taittuvat puhelimet entistä vahvemmin osaksi valtavirtaa ja laajensi kategorian kuluttajakuntaa. Malli kuvastaa koko tuoteryhmän kehitystä ja tuo uusia mahdollisuuksia erityisesti puhelimen työkäyttöön.

Puettava laite: Oura Ring 5

Uuden, siromman ulkonäkönsä myötä Oura Ring 5 on teknisen laitteen lisäksi asuste, jonka ulkoasu ja viimeistely ovat verrattavissa tavalliseen koruun. Toiminnallisuuksista ei tingitä siroudesta huolimatta. Sormus mittaa terveysdataa ja vastaa kasvavaan tarpeeseen seurata omaa hyvinvointia.

Pieni kodinkone: Philips OneUp -sähkömoppi

Philips OneUp uudisti moppauksen kuluttajien arjessa, ja sen myynti on ollut vahvaa. Laite tuo kodinhoitoon aidosti uuden tuotekategorian. Sähkömoppi on esimerkki siitä, kuinka maailman sähköistyessä perinteinen tuote uudistuu täysin.

Iso kodinkone: Bosch Serie 8 -uuni

Bosch Serie 8 -uunissa on paljon arkea helpottavia ominaisuuksia, kuten pyrolyysipuhdistus ja Air Fry -toiminto. Keittiöissä on harvoin liikaa pöytätilaa, joten uuni ja airfryer samassa laitteessa on toivottu ja kaivattu ratkaisu. Musta mattapinta ei kerää sormenjälkiä, ja laite vetoaa myös estetiikkaa arvostaviin kotikokkeihin.

Terveys, kauneus, hyvinvointi: Shark CryoGlow

Shark CryoGlow on beautytech-alan innovaatio, joka perustuu punavalon vaikutuksiin ihonhoidossa. Laite on noussut ilmiöksi sosiaalisessa mediassa ja se on saanut positiivisia arvioita myös riippumattomilta arvostelijoilta. Shark CryoGlow tuo kotiin teknologian, joka on aiemmin ollut tuttu lähinnä salongeista.

Pelaaminen: Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 on vuoden suurin myyntimenestys pelikonsolikategoriassa. Laite on vahvistanut pelaamisen yhteisöllistä ulottuvuutta ja tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja ja viihdykettä myös perheen pienimmille.

Tietotekniikka: Apple MacBook Neo

MacBook Neo on yllättävän edullinen kannettava tietokone, joka myytiin laajasti loppuun heti ilmestyttyään ja nousi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa. Laite toi Applelle kokonaan uuden käyttäjäryhmän ja haastoi hinnoittelullaan perinteiset PC-valmistajat.

Erikoispalkinnot 2026 perusteluineen

Voittajien voittaja: Apple MacBook Neo

MacBook Neo ravisteli koko PC-markkinaa. Hintojen noustessa se on kaikkien aikojen edullisin MacBook, eikä suorituskyvystä tai laatuvaikutelmasta ole tingitty. Laite kasvatti brändin asiakaskuntaa ja pani kilpailijat koville. Sen ominaisuudet riittävät useimmille niin kotikäyttöön, opiskeluun kuin toimistotyöhön. Lisäksi laitteen painosta 60 prosenttia on kierrätysmateriaaleja, ja valmistukseen käytetystä energiasta 45 prosenttia on uusiutuvaa.

Vuoden ilmiö: GTA6

Peli on myyntihitti jo ennen kuin se on kaupoissa. GTA6 vauhdittaa useaa kodintekniikan kategoriaa: pelin ilmestymisen myötä päivitetään näyttöjä, peliohjaimia, televisioita ja pelikonsoleita. Ilmiön valintaa puoltaa, että vain harva julkistus imee mukaansa näin laajan skaalan alan tuotteita.

Vuoden joululahja: Ninja CREAMi Deluxe

Ninja CREAMi Deluxe on tuote, joka on vallannut suomalaiset kotikeittiöt nopeasti. Ninja CREAMi Deluxe resepteineen on suosikki myös sosiaalisessa mediassa. Se kiinnostaa monia kohderyhmiä, kuten fitnessharrastajia, lapsiperheitä, kotileipureita ja kotikokkeja sekä herkuttelijoita, ja on siksi potentiaalinen joululahja monelle. Laitteen kysyntä ei hiipunut kesän päätyttyä, ja kiinnostuksen odotetaan olevan suurta joulukaupassakin. Tuote sopii juhlakauden tunnelmaan ja on laite, joka kohottaa jokapäiväistä arkea.

Vuoden tuote -palkinnot jaettiin kodintekniikka-alan gaalassa 21.10.2026. Valinnoista vastasi alan asiantuntijoista koostuva raati.

Asiantuntijaraati

Ilona Vuori, ETKO ry (puheenjohtaja)

Jesse Kieksi, DNA

Rita Pasanen, Gigantti

Mika Karvonen, SOK

Lauri Räsänen, Power Finland

Pasi Syyli, Verkkokauppa.com

Lisätietoa

Ilona Vuori, johtava viestintäasiantuntija & raadin puheenjohtaja, ETKO ry

+358 50 412 1029

ilona.vuori@etu.fi



