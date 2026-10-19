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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Alan asiantuntijat valitsivat vuoden kodintekniikan tuotteet: Voittajien voittaja Apple MacBook Neo; katso kaikki palkitut!
21.10.2026 21:30:00 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Kodintekniikka-alan asiantuntijaraati on valinnut alan vuoden tuotteet 2026. Voittajien voittajaksi nousi Apple MacBook Neo. Palkinnot jaettiin nyt ensimmäistä kertaa laitekategorioittain yhdeksässä sarjassa. Lisäksi jaettiin kolme erikoispalkintoa.
Vuoden tuotteet edustavat alan uusimpia innovaatioita, edistyksellisimpiä ominaisuuksia, hittejä ja ilmiöitä, jotka näkyvät vahvasti myös alan ulkopuolella. Voittajat valinnut asiantuntijaraati koostui Gigantin, Powerin, Verkkokauppa.comin, SOK:n ja DNA:n asiantuntijoista.
”Ensimmäistä kertaa koskaan Suomessa kodintekniikka-alan kaupan edustajat kokoontuivat valitsemaan vuoden tuotteet. Raadin jäsenillä on ensikäden tieto siitä, mikä asiakkaita oikeasti kiinnostaa ja mikä myy”, kuvailee palkintoraadin puheenjohtaja Ilona Vuori ETKO ry:stä ja jatkaa:
”Valinnoissa näkyy kolme trendiä. Ihmiset haluavat laitteita, joiden äärellä ollaan yhdessä, kuten televisio, karaokekaiutin ja pelikonsoli. Toisaalta arjen perustoimintoja, kuten siivousta ja ruoanlaittoa, halutaan helpottaa. Arkeen kaivataan myös luksusta.”
Kategoriakohtaiset voittajat 2026 perusteluineen
Viihdelaite: Samsung R95H Micro RGB -televisio
R95H uudistaa tavan, jolla LCD-televisio tuottaa värit, ja nostaa kuvanlaadun OLED-laitteiden rinnalle. Yhteisten elämysten merkitys läheisten kanssa kasvaa edelleen, ja sen myötä myös televisio on yhä kodin ydinlaite.
Audiolaite: JBL PartyBox 130
PartyBox 130 on kategoriansa Suomen myydyimmän mallin seuraaja. Tuote vastaa kysyntään, jossa keskiössä ovat laadukas ja voimakas ääni sekä yhteisöllinen tekeminen. 130-mallin erityisominaisuus on tekoälytoiminto: laite poistaa kappaleesta lauluäänen, ja toiminnon myötä yhdessä Easy Sing -mikrofonien kanssa laitteesta tulee kaiuttimen lisäksi karaokelaite.
Puhelin: Samsung Galaxy Z Fold8
Galaxy Z Fold8 toi taittuvat puhelimet entistä vahvemmin osaksi valtavirtaa ja laajensi kategorian kuluttajakuntaa. Malli kuvastaa koko tuoteryhmän kehitystä ja tuo uusia mahdollisuuksia erityisesti puhelimen työkäyttöön.
Puettava laite: Oura Ring 5
Uuden, siromman ulkonäkönsä myötä Oura Ring 5 on teknisen laitteen lisäksi asuste, jonka ulkoasu ja viimeistely ovat verrattavissa tavalliseen koruun. Toiminnallisuuksista ei tingitä siroudesta huolimatta. Sormus mittaa terveysdataa ja vastaa kasvavaan tarpeeseen seurata omaa hyvinvointia.
Pieni kodinkone: Philips OneUp -sähkömoppi
Philips OneUp uudisti moppauksen kuluttajien arjessa, ja sen myynti on ollut vahvaa. Laite tuo kodinhoitoon aidosti uuden tuotekategorian. Sähkömoppi on esimerkki siitä, kuinka maailman sähköistyessä perinteinen tuote uudistuu täysin.
Iso kodinkone: Bosch Serie 8 -uuni
Bosch Serie 8 -uunissa on paljon arkea helpottavia ominaisuuksia, kuten pyrolyysipuhdistus ja Air Fry -toiminto. Keittiöissä on harvoin liikaa pöytätilaa, joten uuni ja airfryer samassa laitteessa on toivottu ja kaivattu ratkaisu. Musta mattapinta ei kerää sormenjälkiä, ja laite vetoaa myös estetiikkaa arvostaviin kotikokkeihin.
Terveys, kauneus, hyvinvointi: Shark CryoGlow
Shark CryoGlow on beautytech-alan innovaatio, joka perustuu punavalon vaikutuksiin ihonhoidossa. Laite on noussut ilmiöksi sosiaalisessa mediassa ja se on saanut positiivisia arvioita myös riippumattomilta arvostelijoilta. Shark CryoGlow tuo kotiin teknologian, joka on aiemmin ollut tuttu lähinnä salongeista.
Pelaaminen: Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 on vuoden suurin myyntimenestys pelikonsolikategoriassa. Laite on vahvistanut pelaamisen yhteisöllistä ulottuvuutta ja tarjoaa runsaasti vaihtoehtoja ja viihdykettä myös perheen pienimmille.
Tietotekniikka: Apple MacBook Neo
MacBook Neo on yllättävän edullinen kannettava tietokone, joka myytiin laajasti loppuun heti ilmestyttyään ja nousi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa. Laite toi Applelle kokonaan uuden käyttäjäryhmän ja haastoi hinnoittelullaan perinteiset PC-valmistajat.
Erikoispalkinnot 2026 perusteluineen
Voittajien voittaja: Apple MacBook Neo
MacBook Neo ravisteli koko PC-markkinaa. Hintojen noustessa se on kaikkien aikojen edullisin MacBook, eikä suorituskyvystä tai laatuvaikutelmasta ole tingitty. Laite kasvatti brändin asiakaskuntaa ja pani kilpailijat koville. Sen ominaisuudet riittävät useimmille niin kotikäyttöön, opiskeluun kuin toimistotyöhön. Lisäksi laitteen painosta 60 prosenttia on kierrätysmateriaaleja, ja valmistukseen käytetystä energiasta 45 prosenttia on uusiutuvaa.
Vuoden ilmiö: GTA6
Peli on myyntihitti jo ennen kuin se on kaupoissa. GTA6 vauhdittaa useaa kodintekniikan kategoriaa: pelin ilmestymisen myötä päivitetään näyttöjä, peliohjaimia, televisioita ja pelikonsoleita. Ilmiön valintaa puoltaa, että vain harva julkistus imee mukaansa näin laajan skaalan alan tuotteita.
Vuoden joululahja: Ninja CREAMi Deluxe
Ninja CREAMi Deluxe on tuote, joka on vallannut suomalaiset kotikeittiöt nopeasti. Ninja CREAMi Deluxe resepteineen on suosikki myös sosiaalisessa mediassa. Se kiinnostaa monia kohderyhmiä, kuten fitnessharrastajia, lapsiperheitä, kotileipureita ja kotikokkeja sekä herkuttelijoita, ja on siksi potentiaalinen joululahja monelle. Laitteen kysyntä ei hiipunut kesän päätyttyä, ja kiinnostuksen odotetaan olevan suurta joulukaupassakin. Tuote sopii juhlakauden tunnelmaan ja on laite, joka kohottaa jokapäiväistä arkea.
Vuoden tuote -palkinnot jaettiin kodintekniikka-alan gaalassa 21.10.2026. Valinnoista vastasi alan asiantuntijoista koostuva raati.
Asiantuntijaraati
Ilona Vuori, ETKO ry (puheenjohtaja)
Jesse Kieksi, DNA
Rita Pasanen, Gigantti
Mika Karvonen, SOK
Lauri Räsänen, Power Finland
Pasi Syyli, Verkkokauppa.com
Lisätietoa
Ilona Vuori, johtava viestintäasiantuntija & raadin puheenjohtaja, ETKO ry
+358 50 412 1029
ilona.vuori@etu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilona VuoriJohtava viestintäasiantuntijaETKO ryPuh:+358 50 412 1029ilona.vuori@etu.fi
Tietoja julkaisijasta
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
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