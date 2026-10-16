Hippos ATG sai rahapelitoimiluvan: Pohjoismaiden suurin vedonlyöntiyritys ATG tulee Suomeen
19.10.2026 16:17:22 EEST | Hippos ATG Oy | Tiedote
Ruotsalaisen ATG:n ja Suomen Hippos ry:n yhteisyritys Hippos ATG Oy:lle on juuri myönnetty Suomen uuden rahapelilain mukainen toimilupa. Kyseessä on merkittävä virstanpylväs matkalla kohti Suomen uuden rahapelien lisenssimarkkinan avautumista.
Tänään myönnetyn rahapelitoimiluvan myötä ATG saa oikeuden harjoittaa rahapelitoimintaa Suomessa uuden lisenssijärjestelmän avautuessa. Ruotsalaisen AB Trav och Galoppin (ATG) ja Suomen Hippos ry:n puoliksi omistama yhtiö tuo laajan pelivalikoimansa suomalaisten saataville heti rahapelimarkkinan avautuessa 1.7.2027. ATG on Pohjoismaiden suurin hevos- ja urheiluvedonlyöntiin sekä nettikasinopeleihin keskittynyt yritys, joka on toiminut Ruotsissa vuodesta 1974 ja Tanskassa vuodesta 2019.
“Olemme olleet koko ajan luottavaisia sen suhteen, että täytämme toimiluvan edellytykset. Myönteinen päätös on markkinoille tulon keskeisin edellytys, joten tämä on meille merkittävä hetki. Olemme tehneet valtavasti töitä rakentaaksemme Suomeen täysin uuden yhtiön ja sen toimintamallit alusta alkaen Suomen uuden lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi. Näiden erinomaisten uutisten jälkeen pääsemme keskittymään entistä vahvemmin itse tuotteisiin sekä operatiivisen kokonaisuuden viimeistelemiseen”, kertoo Hippos ATG:n toimitusjohtaja Mikael Bäcke.
Toimilupa kattaa hevospelit ja urheiluvedonlyönnin tuotteet, jotka tulevat saataville heti 1.7.2027. Lisäksi toimilupa kattaa nettikasinopelit, joita ATG tarjoaa myös Ruotsissa ja Tanskassa.
“Toimilupahakemuksessa ei ole kyse vain yhden lomakkeen täyttämisestä. Valmisteluun on kuulunut muun muassa vastuulliseen pelaamiseen, rahanpesun estämiseen, tietoturvaan, tekniseen säännöstenmukaisuuteen, sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan ja yhtiön hallintoon liittyvien toimintamallien rakentaminen”, jatkaa toimitusjohtaja Bäcke.
Aktiivinen rooli kestävän rahapelialan rakentajana
Suomen uuden lisenssijärjestelmän tarkoituksena on tuoda Suomessa tapahtuva rahapelaaminen vahvemmin sääntelyn ja valvonnan piiriin. ATG aikoo olla tässä historiallisessa muutoksessa mukana aktiivisena, luotettavana ja aidosti Suomeen sitoutuneena toimijana. Tavoitteena on rakentaa Suomeen pitkäjänteisesti toimiva rahapeliyhtiö, joka hyödyntää omistajiensa, ruotsalaisen ATG:n Ruotsissa ja Tanskassa kerryttämää rahapeliosaamista ja Suomen Hippos ry:n ravi- ja hevosurheilun asiantuntemusta.
“ATG on toimiluvan myötä Pohjoismaiden suurin rahapelitoimija sekä Ruotsin ja Tanskan hevosurheiluvedonlyönnin markkinajohtaja. Haluamme olla mukana kehittämässä pelialaa ja tukea sitä kautta myös suomalaisen urheilun ja hevosurheilun edellytyksiä”, Bäcke kertoo.
ATG:n pitkän aikavälin tavoitteena on tuottaa kestävää taloudellista arvoa suomalaiselle hevosalalle. Yhtiön omistusrakenteen kautta merkittävä osa tulevaisuudessa syntyvästä arvosta palautuu suomalaisen raviurheilun ja hevostalouden hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Casper PfitznerMediapyynnötcasper.pfitzner@mellakka.fi
Kuvat
ATG
Hippos ATG Oy on Suomen Hippos ry:n (50 %) ja ruotsalaisen AB Trav och Galoppin (ATG) (50 %) perustama suomalainen yhteisyritys. Sen päämääränä on turvata kotimaisen hevosurheilun ja -kasvatuksen rahoituspohjaa rahapelimarkkinan avautumisen jälkeen. Yhtiö tarjoaa hevos- ja urheiluvedonlyöntiä sekä nettikasinopelejä toimilupajärjestelmän käynnistyessä 1.7.2027. Hippos ATG Oy:n voitonjakomallissa 60 prosenttia voitoista ohjataan takaisin suomalaiseen hevosurheiluun ja -kasvatukseen. Yhtiön toimitusjohtaja on Mikael Bäcke ja pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
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