Nuoret testaavat taidetta Naantalissa

Taidetestaajat ensimmäistä kertaa Naantalissa

Taidetestaajat on Suomen suurin kulttuurikasvatusohjelma, joka vie kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset vuosittain korkealaatuisille taidevierailuille. Vierailuilla käy vuosittain noin 65 000 nuorta ja 5000 opettajaa.

-Olemme erittäin iloisia, että Musiikkijuhlat on kutsuttu nyt ensimmäistä kertaa toteuttamaan konsertti kaikille Naantalin ja ympäristökuntien 8-luokkalaisille. Suomen Kulttuurirahaston päätös rahoittaa vierailu Naantalissa voidaan nähdä myös alueellisen tasa-arvon edistämisenä, kertoo Naantalin Musiikkijuhlien toimitusjohtaja Emma Anttila.

Taidetestaajat-kulttuurikasvatusohjelma perustettiin vuonna 2017. Ohjelmaa koordinoi Suomen lastenkulttuuriliitto. Suomen Kulttuurirahaston tuella yhdeksän vuotta toteutettu hanke on päässyt valtionrahoituksen piiriin vuodelle 2027.

Videotervehdys taiteilijoilta

Taidetestaajat tutustuvat tanssin, musiikin ja tarinat yhdistävään konserttiin perjantaina 23.10. Naantalin kirkossa. Konsertti on osa Turun Tuomiokapitulin 750-vuotisjuhlan kokonaisuutta, jossa kirkkotiloissa toteutetaan taide-elämys.

Ennen konserttia 8-luokkalaiset saavat videotervehdyksen konsertin taiteilijoilta tanssija Ada Freundilta, viulisti Anthony Marinilta, bandoneon-taiteilija Henrik Sandåsilta ja laulaja Pia Freundilta. Esiintyjät kertovat tervehdyksessä omista kiinnostuksen kohteista yläkoululaisina, miten innostuksen kohteet ovat ajan saatossa muuttuneet ja mikä heitä konsertin kokonaisuudessa erityisesti inspiroi. Videotervehdyksen tarkoitus on taustoittaa oppilaille konsertin teemoja ja virittää konserttitunnelmaan.

Ajan toinen nimi on muutos -konsertti on tunnin mittainen ja sen jälkeen taiteilijat pitävät yhteisen jatkot -hetken oppilaille. Jatkoilla oppilaat saavat kysymysten kautta kertoa konserttikokemuksesta, sen herättämistä ajatuksista ja tunteista sekä arvioida eri tavoin esitystä. Kahdeksasluokkalaisten testaama konsertti on kaikille koettavissa lauantaina 24.10. klo 16 Naantalin kirkossa.

Nuorten kulttuuriklubi

Taidetestaajien lisäksi konserttiyleisöön saapuu myös Naantalin nuorten kulttuuriklubi. Naantalin nuoriso- ja kulttuuripalvelut panostaa nuorten mahdollisuuteen päästä taiteen ja kulttuurin pariin järjestämällä 12-19-vuotiaille nuorille suunnattua kulttuuriklubi -toimintaa.

-Kulttuuriklubi on naantalilaisille nuorille suunnattu matalan kynnyksen ryhmä, jossa tutustutaan taiteeseen työpajojen, retkien ja yhteisöllisten projektien kautta. Osallistuminen on jäsenille maksutonta, kertoo yhteisötaiteilija Heidi Häyry yhdessä nuoriso-ohjaaja Marko Laihisen kanssa.

Nuorten kulttuuriklubi osallistuu 24.10. Ajan toinen nimi on muutos -konserttiin ja tapaa konserttia ennen illan taiteilijat.

Nuoret kuvataiteilijat

Naantalin Musiikkijuhlat etsii vuosittain uusia tapoja lisätä nuorten osallisuutta taiteisiin. Tänä kesänä 10-12-vuotiaat kuvataidekoulun oppilaat toteuttivat Rajaton Meri -konsertin visuaalisuuden yhteistyössä Timo Ollilan ja Creative Technology Finlandin kanssa, joka vastaa myös tämän viikon konsertin valo- ja äänitekniikasta.

Jousiakatemia Kultarannassa

Merkittäväksi osaksi Naantalin Musiikkijuhlia on kasvanut jo kolmannen kerran toteutettu yhteistyö Suomen Jousiakatemian kanssa. Suomen Kulttuurirahaston ja Jane & Aatos Erkon Säätiön rahoittama lahjakkaiden nuorten jousisoittajien koulutusohjelma järjestää mestarikurssin Naantalissa festivaalin aikana. Tänä vuonna nuoria jousisoittajia kuultiin aiempia vuosia enemmän Musiikkijuhlien konserteissa ja esimerkiksi presidentti Alexander Stubbin ja rouva Suzanne Innes-Stubbin isännöimässä konsertissa Naantalin Kultarannassa.