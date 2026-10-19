Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
19.10.2026 18:05:55 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 19.10.2026
Onnettomuustiedote (tieliikenneonnettomuus, Nelostie, Joutsa)
Joutsassa Nelostiellä on tapahtunut pakettiauton ja raskaan ajoneuvon nokkakolari. Pelastustoimet ovat parhaillaan käynnissä.
Onnettomuuspaikalla liikenne on katkaistu.
Lisätietoja: klo 19:00 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2026 21:24:39 EEST | Tiedote
Jatkotiedote (tieliikenneonnettomuus, Nelostie, Joutsa) Pelastustoiminta Nelostiellä Joutsassa liikenneonnettomuuspaikalla on päättynyt. Kiertotiejärjestelyt on purettu ja poliisi ohjaa liikennettä yhtä kaistaa pitkin. Pelastuslaitos ei tiedota tilanteesta enempää. Tiedotusvastuu on siirretty poliisille.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2026 18:49:19 EEST | Tiedote
Jatkotiedote (tieliikenneonnettomuus, Nelostie, Joutsa) Pelastustoiminta jatkuu edelleen Joutsassa Nelostiellä. Onnettomuuskohteessa on viisi pelastuslaitoksen yksikköä. Onnettomuuspaikalla liikenne on edelleen katkaistu. Pelastuslaitos tiedottaa seuraavan kerran, kun pelastustoiminta päättyy kohteessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2026 14:03:01 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 19.10.2026 Rakennuspalo. Liimattalankyläntie, Äänekoski. Liimattalankyläntiellä palaa aittarakennus. Pelastuslaitoksen saapuessa kohteeseen rakennus oli täyden palon vaiheessa ja tulee tuhoutumaan täysin. Sammutustoiminta on parhaillaan käynnissä. Lisätietoja: klo 14:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Syksyn verkkovanhempainillat tarjoavat tietoa ja tukea nuorten vanhemmille19.10.2026 13:36:47 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue, Jyväskylän kaupunki ja yhteistyökumppanit järjestävät syksyllä 2026 kaikille avoimia ja maksuttomia Yhteiset nuoremme -verkkovanhempainiltoja. Kolmen verkkovanhempainillan sarja tarjoaa syksyn aikana tietoa ja tukea nuorten arkeen liittyvistä ilmiöistä.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote19.10.2026 07:00:05 EEST | Tiedote
Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen alueen hälytystehtävistä eilisillan ja yön aikana.
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