Parkkipaten työntekijät lakkoon: tavoitteena oma työehtosopimus yhtiöön
21.10.2026 14:10:49 EEST | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL | Tiedote
Ammattiliitto JHL ryhtyy lakkoon Parkkipate-yhtiössä. Lakko alkaa 5. marraskuuta ja päättyy 9. marraskuuta. Yhtiössä ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta eikä yhtiö suostu neuvottelemaan sen solmimisesta.
Ammattiliitto JHL aloittaa kattavan lakon Parkkipate-yrityksessä, joka hoitaa yksityistä pysäköinninvalvontaa.
Lakko alkaa keskiviikkona 5. marraskuuta kello 00.01 ja päättyy 9. marraskuuta kello 23.59. Lakko koskee kaikkia yhtiössä tehtäviä töitä.
Parkkipatessa työskentelevät JHL:n jäsenet ryhtyvät lakkoon, koska he haluavat yhtiöön työehtosopimuksen.
Yhtiö tekee kovaa voittoa, mutta työntekijöiden työehdot ovat silti heikot.
– Bisnesmallia ei voi rakentaa palkkojen polkemiselle ja työntekijöiden epävarmuudelle. Olemme valmiita neuvotteluun pikaisella aikataululla. Nyt joudumme lakkoon, koska työnantajalla ei ole minkäänlaista neuvotteluhalua, JHL:n toimialajohtaja Mari Keturi tiivistää.
Ammattiliitto JHL ja liittoon järjestäytyneet työntekijät vaativat, että Parkkipate solmii työehtosopimuksen. Parkkipaten aktiivit luovuttivat yhtiön toimitusjohtajalle vetoomuksen aiheesta keskiviikkona 7. lokakuuta.
Parkkipate ilmoitti vetoomuksen jälkeen, että se nostaa työntekijöidensä palkkoja hiukan. Korotukset eivät koske kaikkia työntekijöitä. Yhtiö ei jatkossakaan maksa erilaisia haittalisiä, joista monesti sovitaan työehtosopimuksella.
Palkat ovat edelleen matalat, eikä kertakorotus ole sama asia kuin työehtosopimus.
– Tämä on enemmän työnantajan paniikkireaktio tilanteeseen kuin aitoa neuvotteluhalua. Työehtosopimusten avulla työehtoja ja palkkoja kehitetään pitkäjänteisesti, ei vain kerran vuosikymmenessä, Mari Keturi korostaa.
Ammattiliitto JHL seuraa tilanteen kehittymistä tarkkaan ja miettii jatkotoimia tarpeen mukaan. Työtaistelut ovat luvallisia, koska yhtiössä ei ole työehtosopimusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mari KeturiJHL:n toimialajohtajaPuh:+ 358 50 461 9315mari.keturi@jhl.fi
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 160 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
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