Pohjois-Pohjanmaan vanhempainillassa keskustellaan perheiden tukemisesta – vieraana perheterapeutti Pia Penttala

Pohjois-​Pohjanmaan perhekeskusverkosto järjestää vanhempainillan 4. marraskuuta 2026 Ylivieskassa Taanilan koululla. Tapahtuma suoratoistetaan, jotta sitä voi seurata myös muualla Pohjois-Pohjanmaalla. Vanhempainillassa on tarkoitus jakaa perheille tietoa perhekeskusverkoston eli hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen tarjoamasta tuesta:

– Hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen tehtävä on tukea perheitä ja ennalta ehkäistä heidän ongelmiaan. Haluamme tarjota vanhemmille mahdollisuuden saada uusia näkökulmia arkeen ja muistuttaa, ettei heidän tarvitse jäädä yksin vanhemmuuden haasteiden kanssa. Näin syntyi ajatus järjestää vanhempainilta yhdessä kuntien ja Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, kertoo palvelualuejohtaja Minna Malila Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta Pohteelta.

Tapahtuma alkaa kello 18.00 ja päättyy kello 19.30. Vanhemmat ja huoltajat voivat seurata vanhempainiltaa

paikan päällä Taanilan koulun salissa osoitteessa Opinportti 1, Ylivieska,

etäyhteydellä tai

Mannerheimin lastensuojeluliiton etäkatsomoissa Oulussa ja Kuusamossa.

Vanhempainillassa keskustellaan siitä, miten yhteiskunta voi tukea vanhemmuutta tänä päivänä. Ensimmäisenä ohjelmassa on perheterapeutti Pia Penttalan puheenvuoro. Tämän puheenvuoron jälkeen ohjelmassa on paneelikeskustelu, jossa keskustelevat Pia Penttalan lisäksi kasvatusalan ammattilaiset hyvinvointialueelta, kunnista ja Mannerheimin lastensuojeluliitosta.

Vanhempainillan järjestävät Pohde, Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjois-Suomen piiri sekä Ylivieskan ja Siikalatvan seudun kunnat.

Vanhempainillan seuraaminen etäyhteydellä

Huoltajat pääsevät seuraamaan vanhempainiltaa tapahtuman verkkosivulla olevan linkin kautta. Pohde lisää linkin tapahtuman verkkosivulle 3. marraskuuta mennessä.

Löydät linkin vanhempainillan suoratoistoon tapahtuman verkkosivulta. (Pohde.fi)

Vanhempainillan järjestäjät pyytävät myös kaikkia Pohjois-Pohjanmaan kuntia lähettämään koululaisten ja päiväkotilasten huoltajille linkin, jonka kautta huoltajat pääsevät seuraamaan vanhempainiltaa. Järjestäjät toivovat huoltajien seuraavan koulujen ja päiväkotien viestintäkanavia linkin saamiseksi.

Etäkatsomot Oulussa ja Kuusamossa

Voit seurata vanhempainiltaa Mannerheimin lastensuojeluliiton Perhepesässä Oulussa ja Kuusamossa. Ilmoittaudu etäkatsomoon sähköpostitse 2. marraskuuta 2026 mennessä.

Kuusamon Perhepesä

Kuusamon Perhepesä sijaitsee osoitteessa Kitkantie 17 A, Kuusamo.

Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostiviesti sähköpostiosoitteeseen eeva-​liisa.heikkinen@mll.fi.

Oulun Perhepesä

Oulun Perhepesä sijaitsee osoitteessa Nummikatu 32, Oulu.

Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostiviesti sähköpostiosoitteeseen annika.ylitalo@mll.fi.

Mikä on perhekeskusverkosto?

Pohjois-Pohjanmaan perhekeskusverkostoon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä Pohjois-Pohjanmaan kunnat, järjestöt ja seurakunnat. Ne tekevät yhteistyötä edistääkseen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Perhekeskusverkoston toimintaa koordinoi Pohde.