Rikoksia kirjattiin 30 000 enemmän kuin vuotta aiemmin

Kirjattujen rikoksien osalta eniten lisääntyivät näpistykset, pahoinpitelyt ja seksuaalirikokset. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti kokosi katsauksen rikollisuudesta vuonna 2025. Katsaus yhdistää viranomaisten tilastot ja kyselytutkimukset.

Alle 18-vuotiaiden epäiltyjen määrä kasvoi

Viranomaisten kirjaamien pahoinpitelyjen määrä kasvoi jälleen. Eritoten kasvua havaitaan alle 18-vuotiaiden ja 30–50-vuotiaiden epäiltyjen kohdalla.

Kyselytutkimukset eivät kuitenkaan näytä vastaavaa muutosta nuorten väkivallassa, sillä väkivaltaa kokeneiden nuorten osuus ei ole muuttunut käytännössä lainkaan kuluneen kymmenen vuoden aikana. Myös aikuisista yhtä moni kuin ennenkin kertoi kokeneensa fyysistä väkivaltaa.

Nuorten kohdalla viranomaisten tietoon tulleiden väkivaltarikosten viime vuosien kasvu heijastelee muutoksia ilmoitusalttiudessa, johon vaikuttaa osaltaan ilmoitusvelvollisuutta koskevat lainsäädäntömuutokset. Alle 15-vuotiaita koskevissa tapauksissa myös viranomaisten kirjaamiskäytännöt ovat alttiita ajallisille muutoksille.

- Yli kolmekymppisiä koskevan muutoksen taustalla havaitaan myös lähisuhdeväkivaltaa koskevien kirjausten selkeä lisääntyminen edellisvuosiin verrattuna. Tähän on saattanut puolestaan vaikuttaa apulaisoikeuskanslerin vuonna 2025 antama huomautus, joka arvosteli poliisin toimia lähisuhdeväkivallan riskien tunnistamisessa, sanoo yliopistonlehtori Matti Näsi Helsingin yliopistosta.

Kuolemaan johtaneita väkivaltarikoksia kirjattiin 87. Määrä laski selvästi vuodesta 2024 ja palasi aiempien vuosien tasolle.

Lakimuutos lisäsi kirjattuja seksuaalirikoksia

Viranomaisten kirjaamat seksuaalirikokset ovat lisääntyneet kymmenen vuoden ajan. Parin viime vuoden aiempaa voimakkaampaa kasvua selittää osaltaan myös vuoden 2023 lakiuudistus, joka laajensi seksuaalirikosten tunnusmerkistöjä. Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan seksuaalisen väkivallan uhriksi joutuneiden osuus väestöstä on pysynyt melko vakaana.

Lapsiin kohdistuvat kirjatut seksuaalirikokset ovat kasvaneet tasaisesti. Vuonna 2025 puolet seksuaalirikosten asianomistajista oli alaikäisiä.

Näpistykset lisääntyivät pääkaupunkiseudulla

Varkausrikoksia kirjattiin selvästi edellisvuotta enemmän. Kasvu keskittyi pääkaupunkiseudun näpistyksiin. Näpistykset ovat jo yli puolet kaikista varkausrikoksista. Näpistysten osalta merkittävin kasvu tapahtui 30–50-vuotiaiden epäiltyjen kohdalla.

Kyselyjen mukaan omaisuusrikosten uhriksi joutui yhtä moni kotitalous kuin aiemmin. Ostoksiin liittyvät huijaukset sen sijaan yleistyivät. Ryöstöjä tilastoitiin hieman edellisvuotta vähemmän.

Huumausainerikoksia tilastoitiin yli 26 400, mikä vastaa viime vuosien keskiarvoa. Noin kaksi kolmasosaa oli käyttörikoksia. Huumeita kokeilleiden nuorten osuus näyttää kyselyissä kuitenkin laskeneen.

Ulkomaalaistaustaisten osuus uhreista kasvoi

Selvitettyjen rikosten epäillyistä 14 prosenttia oli ulkomaalaistaustaisia. Väestöön suhteutettuna rikostaso on kehittynyt samaan suuntaan kuin suomalaistaustaisilla.

Ulkomaalaistaustaisten osuus uhreista on sen sijaan kasvanut. Pahoinpitelyjen uhreista heitä oli 19 prosenttia vuonna 2025 ja 12 prosenttia vuonna 2016.

Julkaisu:

Rikollisuustilanne 2025. Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Toim. Ilari Kolttola ja Matti Näsi. Katsauksia 82/2026. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:

Matti Näsi, yliopistonlehtori

matti.j.nasi@helsinki.fi

Puh. 029 412 0881