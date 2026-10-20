Pikisaaren Art of Darkness -polulla kulkija voi valita itselleen sopivan valaistuksen tai pimeyden – Tutkimushanke pilotoi uutta valaistuskonseptia

Art of Darkness as Cultural Heritage of Urban Landscape -hankkeen tutkimusryhmä on muotoillut polun valaistuskonseptia yli vuoden mittaisessa osallistavassa prosessissa, johon on osallistunut Oulun yliopiston tutkijoiden lisäksi Oulun kaupungin asiantuntijoita, kaupunkilaisia sekä kulttuuri- ja luovien alojen ammattilaisia. Nyt Pikisaaren rantapolulle, Vanhan villatehtaan ja Korkeasaaren sillan välille sijoittuvan Art of Darkness -polun valaisimet on asennettu, maastotyöt viimeistelty ja ensimmäinen versio valaisimien ohjelmoinnista on valmistunut.

Lopputuloksena on tavallisesta reittivalaistuksesta poikkeava hienovarainen ja vuorovaikutteinen valaistus, joka koostuu polun varteen harvakseltaan sijoitettujen matalien pollarivalaisinten luomista pehmeistä valosaarekkeista sekä niitä täydentävästä hienovaraisesta korostusvalaistuksesta vanhan höyrysahan raunioilla. Siellä täällä sijaitsevat valaisimet auttavat suunnistamaan muutoin valaisemattomalla polulla, mutta eivät estä nauttimasta hämärästä ympäristöstä.

Kulkijat voivat valita aurinko-, kuu- tai tähti-valaistukset – älykäs järjestelmä sovittaa valinnat yhteen

Polun kumpaankin päähän on sijoitettu valintapainikkeet, joista polulla kulkija voi valita kahdesta valmiiksi ohjelmoiduista valaistusvaihtoehdosta itselleen sopivamman – ihmisen tarpeisiin sovitetun (aurinkopainike) tai erityisesti luontoystävälliseksi suunnitellun valaistuksen (kuupainike). Kulkija voi myös jättää polun valaisemattomaksi (tähtipainike). Sensorit tunnistavat valinnan tehneen kulkijan, jolloin valittu valotilanne seuraa kulkijan mukana. Kun polulla on useita yhtäaikaisia kulkijoita, älykäs järjestelmä sovittaa heidän valintojaan yhteen.

”Tavoitteenamme on ollut luoda erilaisille käyttäjille tilaisuuksia nauttia alueen luontoympäristöstä ja kulttuurihistoriasta pimeän aikaan. Samalla olemme halunneet säilyttää myös mahdollisuuden kokea pimeää ja toisaalta minimoida keinovalon haitalliset vaikutukset luonnolle,” kertoo hankkeen johtaja, apulaisprofessori Henrika Pihlajaniemi. Pimeälle ja hämärälle tilaa jättäviä kulttuuriperintöympäristöjen valaistuksia pilotoidaan hankkeen aikana kaikkiaan viidessä eri Euroopan maassa. Kussakin kohteessa valaistusratkaisut suunnitellaan ja rakennetaan vastaamaan paikallisia tarpeita.

Pikisaaren rantapolku on toiminut jo useana kesänä ympäristötaiteen näyttämönä. Art of Darkness -hankkeen myötä se saa nyt laajempia käyttömahdollisuuksia myös valotaiteen alustana. Ensimmäinen uutta tekniikkaa hyödyntävä valotaidenäyttely toteutetaan polulla 7.–22. marraskuuta, osana FLASH valotaidebiennaalia Kätketty Kajo.

Pikisaaressa työ jatkuu polun ylläpitoon, hallintaan ja teknisen alustan hyödyntämiseen liittyvän käyttökulttuurin luomisella. Valaisinten konseptisuunnittelun on tehnyt Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön tutkimusryhmä ja ne on toteutettu yhteistyössä valaisinvalmistaja AICCI Oy:n kanssa. Mukana työssä ovat Oulun kaupunki, Suomen valotaiteen seura FLASH ja luovien alojen ammattilaiset.

Polulla tehdään vielä lokakuun aikana tutkimustyötä, jonka pohjalta valaisimien säätöä ja ohjelmointia kehitetään. Tämä voi aiheuttaa lyhyitä katkoksia valaisimien painonappien käytössä. Alueella liikkuvat voivat antaa palautetta uudesta valaistuksesta ja kertoa kokemuksistaan polulla käyttäjäkyselyssä 2.11.2026 asti.

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