Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä

Maanantaina 19. lokakuuta koolla ollut aluehallitus päätti käynnistää henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus hyväksyi myös Riihimäen uuden sote-keskuksen suunnitteluun liittyvän esisopimuksen ja päätti muun muassa ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinnasta.

Aluehallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat hyvinvointialueen kaikkia toimialoja ja noin 6 000 työntekijää. Neuvottelujen tavoitteena on löytää toiminnallisia muutoksia, joilla saavutetaan noin 4,2 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt. Toimenpiteet ovat osa vuoden 2027 talousarvion valmistelua ja Oma Hämeen valtiovarainministeriölle laatimaa alijäämien kattamissuunnitelmaa.

Oma Hämeen taloustilanne on heikentynyt keväästä, ja talouden tasapainottamista on jatkettava. Hyvinvointialueen on katettava kertyneet alijäämänsä vuoden 2029 loppuun mennessä.

Työnantajan tavoitteena on toteuttaa säästöt ensisijaisesti ilman irtisanomisia. Keinoina tarkastellaan muun muassa henkilöstön luonnollisen vaihtuvuuden hyödyntämistä, tehtävien uudelleenjärjestelyjä, automaatiota sekä toiminnan ja työn organisoinnin muutoksia.

Neuvottelujen pohjana oleva alustava arvio henkilöstövaikutusten enimmäislaajuudesta on noin 84 henkilötyövuotta. Kyseessä ei ole päätetty henkilöstövähennys, vaan vaikutukset tarkentuvat neuvottelujen aikana.

Lue aiempi uutinen: Oma Häme esittää yhteistoimintaneuvotteluja – taustalla valtiovarainministeriölle laadittu alijäämien kattamissuunnitelma

Riihimäen uuden sote-keskuksen suunnittelu etenee

Aluehallitus hyväksyi myös äänestysten jälkeen Oma Hämeen ja Riihimäen kaupungin välisen esisopimuksen, joka koskee uuden sote-keskuksen suunnittelua Peltosaaren alueelle.

Keskusta esitti ensin asian palauttamista valmisteluun ja sitten päätösesityksen hylkäämistä, mutta molemmat muutosesitykset hävisivät äänestyksessä äänin 11-2. Näin ollen pohjaesitys hyväksyttiin.

Oma Häme valmistelee parhaillaan hankesuunnitelmaa, jossa vertaillaan uuden sote-keskuksen rakentamista sekä nykyisen Riihimäen sairaalan peruskorjaamista ja laajentamista. Hankesuunnitelman on tarkoitus valmistua marraskuun alkuun mennessä.

Suunnitelman mukaan uusi sote-keskus olisi osa radan varteen suunniteltavaa hyvinvointikorttelia, johon on tarkoitus sijoittaa myös muita palveluja ja asumista. Sote-keskukseen voitaisiin koota nykyisin eri puolilla Riihimäkeä sijaitsevia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Nyt hyväksytyllä esisopimuksella sovitaan alueen asemakaavoituksen edistämisestä, sote-keskuksen tonttivarauksesta sekä kaupungin ja hyvinvointialueen vastuista hankkeen valmistelussa. Riihimäen kaupunki vastaa muun muassa asemakaavan muutoksesta ja pysäköintilaitoksen toteuttamisesta. Oma Häme puolestaan vuokraa tarvitsemansa pysäköintipaikat erillisellä sopimuksella.

Esisopimuksen hyväksyminen ei vielä tarkoita päätöstä uuden sote-keskuksen rakentamisesta. Toteuttaminen edellyttää erillisiä investointi-, rahoitus- ja rakentamispäätöksiä. Suunnitelmasta on kerrottu tarkemmin tässä uutisessa: Riihimäen uuden sote-keskuksen suunnittelu etenee yhteistyössä kaupungin kanssa

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluntuottajat valittiin

Aluehallitus hyväksyi lisäksi ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen kilpailutuksen tulokset ja valitsi palveluntuottajat pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen asumiseen.

Kilpailutukseen saatiin 36 tarjousta. Hyväksytyt palveluntuottajat asetettiin vuorokausihintojen mukaiseen etusijajärjestykseen. Palvelujen laatuun, henkilöstöön ja asiakasturvallisuuteen liittyvät vaatimukset oli määritelty tarjouspyynnössä sitovina vähimmäisvaatimuksina.

Sopimuskausi alkaa vuoden 2027 alussa ja kestää vuoden 2030 loppuun. Sopimuksia voidaan jatkaa kolmella yhden vuoden optiokaudella. Hankinnan ennakoitu enimmäisarvo on 385 miljoonaa euroa seitsemän vuoden ajalta. Summa ei tarkoita sitoumusta ostaa palveluja kyseisellä määrällä.

Lisäksi aluehallitus antoi myönteisen ennakkokannan Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön sääntömuutokselle, jonka myötä säätiön hallitus pienenisi seitsemästä neljään jäseneen. Jatkossa kaikki hallituksen jäsenet nimeäisi Oma Häme, kun Hämeenlinnan kaupungin nimeämisoikeus poistuu. Muutoksen toteuttaminen edellyttää, että Hämeenlinnan kaupunki vapautuu ensin säätiötä koskevista takausvastuistaan.

Aluehallitus palautti valmisteluun hyvinvointialuejohtajan esityksestä kaksi valtuustoaloitetta, jotka liittyvät raskaudenkeskeytyksiin. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 2. marraskuuta.

Aluehallituksen 19.10.2026 kokouksen esityslista