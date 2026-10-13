Loviisalainen Christina, 74, löysi naapuriavun uuden muodon Commu-sovelluksesta – "Auttaminen ei ole koskaan keneltäkään pois"

Christina huomasi Commun ensimmäisen kerran Loviisan torilla julisteesta. Silloin hänellä ei vielä ollut sopivaa puhelinta, eikä sovelluksen lataaminen omin päin tuntunut helpolta.

“Loviisassa oli loppukesällä tapahtuma, ja siellä Commun tiimiläinen auttoi asentamaan sovelluksen minun puhelimeeni. Siitä lähtien olen ollut mukana”, Christina kertoo.

Christina on tehnyt vapaaehtoistyötä Loviisassa yli 20 vuotta. Hän on käynyt ulkoiluttamassa vanhuksia, auttanut lapsiperheitä, ja ollut mukana seurakunnan kahden euron kuppilassa auttamassa vähävaraisia.

“Olen aina pyrkinyt tekemään jotain toisten hyväksi. Kun se tuo iloa toisille ihmisille, siitä tulee iloa minullekin”, Christina sanoo. “Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät, ettei auttaminen ole koskaan pois siltä, joka auttaa. Siitä saa itselleen niin paljon iloa ja hyötyäkin jossain vaiheessa, kun itse tarvitsee apua. Minä sanon, että ne ovat siunauksia, joita meille annetaan.”

Avun pyytäminen vaatii nöyryyttä - sovellus helpottaa avun pyytämistä

Christina on itsekin pyytänyt apua Commun kautta. Sovelluksen kautta hän sai neuvoja toiselta käyttäjältä, Janilta, ilmalämpöpumpun rikkoontuessa. Kun Christina ei tiennyt mitä tehdä rikkinäiselle laitteelle, Jani osasi neuvoa mikä osa piti ostaa. Seuraavaksi Christina arvelee tarvitsevansa muuttoapua.

“Muutossa tarvitsisin apua. Kun olen 74-vuotias, kaikkea on vähän vaikea hoitaa yksin.”

Hänen mielestään auttaminen on paljon helpompaa kuin avun pyytäminen.

“Avun pyytäminen vaatii nöyryyttä. Pitää pystyä myöntämään, että en osaa, en jaksa tai en pysty tekemään tätä yksin.”

Christina on huomannut, että naapureiden kohtaamisen sijaan ihmiset käyvät nykyään lähinnä omien perheenjäsentensä ja sukulaistensa luona.

“Naapurit saattavat nähdä, että joku tarvitsee apua, mutta eivät tule tarjoamaan sitä. Ja itse on arka pyytämään, kun näkee, että heillä on aina kiire. Moni ei halua mennä häiritsemään. Siksi tällainen sovellus on todella hyvä ja tarpeellinen jokaiselle loviisalaiselle.”

Christina on asunut maalla ja muistaa ajan, jolloin naapuriapu kuului arkeen.

“Kun olin nuori, ihmiset auttoivat toisiaan heinätöissä ja perunapellolla. Se oli ihan luonnollista, mutta enää se ei ole sillä tavalla. Nyt tarvitaan jotain uutta, nykyaikaista keinoa, jolla ihmiset saadaan liikkeelle.”

Hän näkee Commu -sovelluksessa mahdollisuuden tuoda eri sukupolvia yhteen. Hänen mukaansa talkoohenki tarvitsee uuden muodon.

“Nuoret osaavat käyttää sovelluksia paremmin, ja he voisivat innostua auttamaan. Eläkeläiset ja vanhukset tarvitsevat kaikenlaista apua. Nuoret voivat myös oppia vanhuksilta paljon.”

Jotta myös iäkkäät pääsisivät mukaan, Christina neuvoisi hakemaan ensin apua digineuvonnasta, jota Loviisassa on tarjolla keskiviikkoisin.

“Loviisa on pieni kaupunki, mutta alueeltaan iso, ja se koostuu pienistä kylistä. Täällä yhteisöllisyys olisi tosi tarpeen. Toivon, että ihmiset oppisivat taas auttamaan toisiaan ja tekemään asioita yhdessä.”

Mitä Christina sanoisi ihmiselle, joka ei uskalla ottaa ensimmäistä askelta?

“Pitää olla rohkea lähteä auttamaan lähimmäisiä, naapureita tai ketä tahansa, joka tarvitsee apua. Siitä tulee itsellekin hyvä olo, kun huomaa, että on voinut tehdä jotain toisen eteen. Se palkitsee kyllä. Rohkeasti vain, ei siinä häviä koskaan mitään.

Kaikilla ihmisillä on erilaisia tarpeita ja kykyjä. Jokaisella on jokin vahvuus ja jokin asia, jossa tarvitsee apua päästäkseen elämässä eteenpäin. Siksi suosittelen Commua jokaiselle.”

Näin otat Commu -sovelluksen käyttöön:



1. Lataa Commu puhelimeesi App Storesta tai Google Play -kaupasta. Voit käyttää Commua myös selaimessa, app.commuapp.fi

2. Luo tili. Commun käyttö on maksutonta.

3. Luo ilmoitus, jossa pyydät apua tai tarjoat apua. Commussa voi vahvistaa henkilöllisyyden Mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla, mikä tekee auttamisesta ja avun pyytämisestä helpompaa ja turvallista.