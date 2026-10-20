Kokoomuksen Autto: Puolustustarvikevienti uudistuu, kotimainen puolustusteollisuus vahvistuu
20.10.2026 16:58:30 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Puolustusvaliokunta antoi tänään mietintönsä hallituksen esityksestä, jolla puolustustarvikkeiden vientiä koskeva laki päivitetään vastaamaan Suomen muuttunutta turvallisuusympäristöä. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto pitää uudistusta tärkeänä, koska se parantaa suomalaisen puolustusteollisuuden kansainvälisiä toimintaedellytyksiä ja ajanmukaistaa samalla vientivalvontaa.
Nykyinen laki puolustustarvikkeiden viennistä on vuodelta 2012. Sen jälkeen Suomi on liittynyt Natoon, kansainvälinen puolustusyhteistyö on tiivistynyt ja puolustusteollisuuden vienti on kasvanut. Puolustusvaliokunta esittää, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muuttamattomana.
Uudistuksessa lupamenettelyjä sujuvoitetaan uudella yleisellä vientiluvalla. Sitä voidaan käyttää tarkasti rajatuissa väliaikaisissa ja ei-kaupallisissa tilanteissa, kuten tuotteiden esittelyssä, arvioinnissa, näyttelyissä, huollossa ja korjauksessa. Yleinen vientilupa koskee vain valtioita, joihin vienti ei edellytä erillistä ulko- ja turvallisuuspoliittista arviota.
– Jatkossa jokaista liittolaismaahan huoltoon tai messuille lähtevää tuotetta ei enää tarvitse käsitellä erikseen. Turha byrokratia vähenee, ja viranomaisten voimavarat voidaan kohdistaa niihin tapauksiin, joissa tarvitaan huolellista tapauskohtaista harkintaa, Autto toteaa.
Puolustusvaliokunta kiinnittää mietinnössään huomiota suomalaisen puolustusteollisuuden kasvavaan merkitykseen. Toimiva ja ennakoitava lupajärjestelmä auttaa kotimaisia yrityksiä pääsemään mukaan liittolaisten tuotanto- ja toimitusketjuihin, mikä vahvistaa myös Suomen huoltovarmuutta ja puolustuskykyä.
– Vahva kotimainen puolustusteollisuus on osa Suomen puolustusta. Kun suomalaisyritykset pärjäävät kansainvälisesti, ne pystyvät myös ylläpitämään ja kehittämään osaamista, jota omat suorituskykymme tarvitsevat, Autto muistuttaa.
Samalla vientivalvontaa tiukennetaan. Viejien on jatkossa tunnettava tuotteen vastaanottaja ja loppukäyttäjä, ja Tulli saa toimivallan tehdä viennin jälkeisiä tarkastuksia.
– Suomalaisten puolustustarvikkeiden on päädyttävä vain sinne, minne vientilupa on myönnetty. Uudet velvoitteet ja tarkastukset antavat viranomaisille aiempaa paremmat keinot varmistaa asianmukainen loppukäyttö, Autto kertoo.
Valiokunta korostaa, että uudistus ei muuta Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden asemaa. Lupaharkinnassa noudatetaan edelleen kansainvälistä asekauppasopimusta ja EU:n yhteistä kantaa, ja ulkoministeriön arviolla on lupapäätöksissä keskeinen asema.
– Suomi jatkaa vastuullisen ja sääntöpohjaisen asekaupan linjallaan. Samalla puolustusteollisuutemme saa paremmat mahdollisuudet menestyä, Autto painottaa.
Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2027. Asia etenee seuraavaksi eduskunnan täysistunnon käsittelyyn.
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Yhteyshenkilöt
Heikki AuttoKansanedustaja
Lapin vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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