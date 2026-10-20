Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 20.10.2026 07:14:49 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos 20.10.2026 Kooste viimeisen 12h ajan tehtävistä klo 21:46 rakennuspalo pieni, Jyväskylä. Palaneen hajua kerrostalon rappukäytävässä. Syyksi selvisi asuinhuoneistossa hellalla kärynnyt materiaali. Ei toimenpiteitä pelastustoimelle. klo 22:18 tieliikenneonnettomuus, Äänekoski. Henkilöauto suistui ulos Liimattalantiellä ja kierähti katon kautta ympäri. Autossa oli neljä henkilöä, jotka kaikki ensihoitohenkilöstö tarkasti ja toimitti jatkohoitoon. Tilanne ei aiheuttanut liikennehaittaa. klo 02:07 tieliikenneonnettomuus, Laukaa. Henkilöauto suistui ulos Jyväskyläntiellä ja kierähti katon kautta ympäri. Autossa oli kaksi henkilöä, jotka ensihoitohenkilöstö tarkasti ja toimitti jatkohoitoon. Tilanne ei aiheuttanut liikennehaittaa.