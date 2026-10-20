Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote
21.10.2026 07:06:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedote tehtävistä 20.10.2026 kello 19.00-21.10.2026 kello 07.00)
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.10.2026
Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedote tehtävistä 20.10.2026 kello 19.00-21.10.2026 kello 07.00)
Rakennuspalo, pieni Jyväskylä kello 19.14
--> Porraskäytävässä savun hajua. Tutkittiin koko kerrostalo, ei palon merkkejä. Mahdollisesti tullut rakennuspalotehtävältä. Ei paloa.
Rakennuspalo, pieni Äänekoski kello 00.11
--> Paloilmoittimen ilmaisin ilmoitti huolto tarvetta, ei paloa
Lisäksi 1 keskisuuri rakennuspalo hälytys, josta erillinen tiedote laitettu illalla.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.10.2026 22:34:24 EEST | Tiedote
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