Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 20.10.2026 23:10:18 EEST | Tiedote

**Tiedote:** Keski-Suomen pelastuslaitos sai 20.10.2024 kello 22.41 hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Elementtietä. Paikalle saapuneet yksiköt totesivat, että havaitut savu ja ääni johtuivat tehtaan normaalista toiminnasta, ei tulipalosta. Vaaraa ei ollut.