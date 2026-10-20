Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos mediatiedote

21.10.2026 07:06:34 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedote tehtävistä 20.10.2026 kello 19.00-21.10.2026 kello 07.00)

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.10.2026

Mediatiedote (Keski-Suomen pelastuslaitoksen tiedote tehtävistä 20.10.2026 kello 19.00-21.10.2026 kello 07.00)

Rakennuspalo, pieni Jyväskylä kello 19.14

--> Porraskäytävässä savun hajua. Tutkittiin koko kerrostalo, ei palon merkkejä. Mahdollisesti tullut rakennuspalotehtävältä. Ei paloa. 

Rakennuspalo, pieni Äänekoski kello 00.11

--> Paloilmoittimen ilmaisin ilmoitti huolto tarvetta, ei paloa

Lisäksi 1 keskisuuri rakennuspalo hälytys, josta erillinen tiedote laitettu illalla. 

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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