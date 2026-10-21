Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsinki etsii perinteistä joulukuusta Senaatintorille ja Hakaniemen hallille

21.10.2026 10:19:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien asukkaat voivat tarjota omalla tontillaan kasvavaa, hyväkuntoista ja suurta metsäkuusta. Kaupunki huolehtii puun kaadosta ja noudosta.

Joulukuusi näkyy hyvin myös pimeässä.
Senaatintorin joulukuusi. Seppo Laakso

Helsingin kaupunki etsii jälleen joulukuusta Senaatintorille ja Hakaniemen kauppahallin edustalle. Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien asukkaat voivat tarjota tontillaan kasvavaa kuusta tuomaan yhteistä jouluiloa.

Kaupunki toivoo kunnioitettavaan ikään päässeitä, terveitä, tuuheita ja oksistoltaan hyväkuntoisia metsäkuusia. Senaatintorin kuusi saisi olla 15–20 metriä korkea ja Hakaniemen hallin kuusi 12–15-metrinen.

Kaupungin metsurit kaatavat ja kuljettavat puun. Samalla lahjoittajalle tarjoutuu tilaisuus päästä maksutta eroon liian suureksi kasvaneesta kuusesta. Sen toivotaan sijaitsevan lähellä tietä, jolla pystyy kulkemaan järeä kalusto.

Lähetä kuusesta valokuva sähköpostilla

Ehdotukset pitää lähettää viimeistään maanantaina 9. marraskuuta. Joulupuu haetaan ja viedään torille sitä seuraavan viikon puolivälin paikkeilla. Saman viikon lauantaina 21. marraskuuta aukeaa perinteikäs Aleksin joulukatu.

Kuusta voi tarjota sähköpostitse oheisille yhteyshenkilöille. Mukaan toivotaan valokuvaa, jossa puu näkyy kasvuympäristössään ja koko mitassaan.

Avainsanat

helsinkisenaatintorihakaniemijoulukuusijoulu

Yhteyshenkilöt

Jari Kuusi
kasvituotantopäällikkö
Stara
jari.kuusi@hel.fi
puh. 040 336 0521

Arto Kinnunen
arboristi
Stara
arto.kinnunen@hel.fi
puh. 09 310 39974 (ma–pe klo 7–9)

Kuvat

Joulukuusi näkyy hyvin myös pimeässä.
Senaatintorin joulukuusi.
Seppo Laakso
Lataa

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye