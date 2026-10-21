Helsinki etsii perinteistä joulukuusta Senaatintorille ja Hakaniemen hallille
21.10.2026 10:19:33 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien asukkaat voivat tarjota omalla tontillaan kasvavaa, hyväkuntoista ja suurta metsäkuusta. Kaupunki huolehtii puun kaadosta ja noudosta.
Helsingin kaupunki etsii jälleen joulukuusta Senaatintorille ja Hakaniemen kauppahallin edustalle. Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien asukkaat voivat tarjota tontillaan kasvavaa kuusta tuomaan yhteistä jouluiloa.
Kaupunki toivoo kunnioitettavaan ikään päässeitä, terveitä, tuuheita ja oksistoltaan hyväkuntoisia metsäkuusia. Senaatintorin kuusi saisi olla 15–20 metriä korkea ja Hakaniemen hallin kuusi 12–15-metrinen.
Kaupungin metsurit kaatavat ja kuljettavat puun. Samalla lahjoittajalle tarjoutuu tilaisuus päästä maksutta eroon liian suureksi kasvaneesta kuusesta. Sen toivotaan sijaitsevan lähellä tietä, jolla pystyy kulkemaan järeä kalusto.
Lähetä kuusesta valokuva sähköpostilla
Ehdotukset pitää lähettää viimeistään maanantaina 9. marraskuuta. Joulupuu haetaan ja viedään torille sitä seuraavan viikon puolivälin paikkeilla. Saman viikon lauantaina 21. marraskuuta aukeaa perinteikäs Aleksin joulukatu.
Kuusta voi tarjota sähköpostitse oheisille yhteyshenkilöille. Mukaan toivotaan valokuvaa, jossa puu näkyy kasvuympäristössään ja koko mitassaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Kuusi
kasvituotantopäällikkö
Stara
jari.kuusi@hel.fi
puh. 040 336 0521
Arto Kinnunen
arboristi
Stara
arto.kinnunen@hel.fi
puh. 09 310 39974 (ma–pe klo 7–9)
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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