Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous 24.10.2026

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten (MKN) jäsenistö Kainuusta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta kokoontuu edustajakokoukseensa Nurmekseen lauantaina lokakuun 24. päivänä. Kokouksessa on esillä sääntömääräiset asiat, mm. erovuoroisten piirijohtokunnan jäsenten valinta.

Kokous myös käsittelee Järvi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten säännöt, kun Etelä-Savon, Itä-Suomen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, osana ProAgria keskuksia, yhdistyvät toiminnallisesti vuoden 2027 alusta ja hallinnollisesti vuoden 2028 alusta Järvi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisiksi. Katsauksen yhdistymisen käytäntöihin pitää kokouksessa ProAgria Itä-Suomen ja tulevan ProAgria Järvi-Suomen toimitusjohtaja Katri Kostamo, ja vuoden 2027 alusta Järvi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajana aloittava Eeva-Liisa Kivimäki esittäytyy kokousväelle etäyhteyksin.

Kokousesitelmän pitää varautumisteemasta Katrin Penttinen Varoike Oy:stä.

Kokouksen alussa myönnetään myös seuraava Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten myöntämä tunnustus Itä-Suomen Vuoden Maa- ja kotitalousnaiselle 2026.

Itä-Suomen Vuoden Maa- ja kotitalousnainen 2026





Tunnustuksen saa Elina Huerta Leppävirralta Pohjois-Savosta. Hän on Timolan maa- ja kotitalousseuran puheenjohtajana nyt toista toimintakautta ja virittänyt jo hiipumassa olleen seuran uudelleen loistoonsa. Hän on kehittänyt aktiivisesti seuran toimintaa yhdessä johtokunnan kanssa. Elina on virkistänyt aluetta tapahtumilla ja kursseilla, joihin hän on hakenut avustuksia eri tahoilta. Hän on myös lisännyt alueen perimätietoa järjestämällä muisteloita ja historiikkipäivän sekä osallistanut jäsenistöä aidosti mukaan seuran toiminnan suunnitteluun.

Elina on ollut myös hyvin kiinnostunut seuran historiasta, mihin hänen ukkinsakin on ollut vaikuttamassa aktiivisena toimijana vuosikymmeniä sitten. Elinan ansiosta Timolan maa- ja kotitalousseuran perinteitä on saatu pidettyä yllä, ja hän on ansiokkaasti hoitanut myös yhdistyslain velvoittavat asiat, kuten säännölliset kokoukset ja yhdistyksen sääntöjä ajantasaisiksi.

Lisäksi Elina on ohjannut seuraa ja sen tapahtumia myös kohti nykypäivää, mikä on houkutellut toimintaan myös nuorempaa väkeä, vaalien ympäristöä käsityöperinteitä ja yhteisöllisyyttä

Tämä vuosittain jaettava tunnustus annettiin nyt kolmannen kerran yhteisesti koko Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten (MKN) toiminta-alueella eikä maakunnittain. Tunnustuksen saajaksi etsittiin tänä vuonna aktiivista, järjestön toimintaa tunnetuksi tekevää ja muita toimintaan kannustavaa Itä-Suomen vuoden maa- ja kotitalousnaista tai maaseudun miestä tai toimijatiimiä. Tunnustuksen myönsi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirijohtokunta.

Lisätiedot:

toiminnanjohtaja Marjatta Pikkarainen,

puh. 044 320 1585

marjatta.pikkarainen@mkn.fi



Elina Huertan yhteystiedot

puh. 044 5500 701

elina.huerta@gmail.com

Edustajakokouksesta tarkemmin: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ita-suomen-maa-ja-kotitalousnaisten-mkn-edustajakokous-nurmeksessa