Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous 24.10.2026
24.10.2026 12:15:00 EEST | ProAgria | Kutsu
Lauantaina 24.10.2026 klo 12, Nuoriso- ja matkailukeskus Hyvärilä, Lomatie 12, 75500 Nurmes
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten (MKN) jäsenistö Kainuusta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta kokoontuu edustajakokoukseensa Nurmekseen lauantaina lokakuun 24. päivänä. Kokouksessa on esillä sääntömääräiset asiat, mm. erovuoroisten piirijohtokunnan jäsenten valinta.
Kokous myös käsittelee Järvi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten säännöt, kun Etelä-Savon, Itä-Suomen ja Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, osana ProAgria keskuksia, yhdistyvät toiminnallisesti vuoden 2027 alusta ja hallinnollisesti vuoden 2028 alusta Järvi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisiksi. Katsauksen yhdistymisen käytäntöihin pitää kokouksessa ProAgria Itä-Suomen ja tulevan ProAgria Järvi-Suomen toimitusjohtaja Katri Kostamo, ja vuoden 2027 alusta Järvi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajana aloittava Eeva-Liisa Kivimäki esittäytyy kokousväelle etäyhteyksin.
Kokousesitelmän pitää varautumisteemasta Katrin Penttinen Varoike Oy:stä.
Kokouksen alussa myönnetään myös seuraava Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten myöntämä tunnustus Itä-Suomen Vuoden Maa- ja kotitalousnaiselle 2026.
Itä-Suomen Vuoden Maa- ja kotitalousnainen 2026
Tunnustuksen saa Elina Huerta Leppävirralta Pohjois-Savosta. Hän on Timolan maa- ja kotitalousseuran puheenjohtajana nyt toista toimintakautta ja virittänyt jo hiipumassa olleen seuran uudelleen loistoonsa. Hän on kehittänyt aktiivisesti seuran toimintaa yhdessä johtokunnan kanssa. Elina on virkistänyt aluetta tapahtumilla ja kursseilla, joihin hän on hakenut avustuksia eri tahoilta. Hän on myös lisännyt alueen perimätietoa järjestämällä muisteloita ja historiikkipäivän sekä osallistanut jäsenistöä aidosti mukaan seuran toiminnan suunnitteluun.
Elina on ollut myös hyvin kiinnostunut seuran historiasta, mihin hänen ukkinsakin on ollut vaikuttamassa aktiivisena toimijana vuosikymmeniä sitten. Elinan ansiosta Timolan maa- ja kotitalousseuran perinteitä on saatu pidettyä yllä, ja hän on ansiokkaasti hoitanut myös yhdistyslain velvoittavat asiat, kuten säännölliset kokoukset ja yhdistyksen sääntöjä ajantasaisiksi.
Lisäksi Elina on ohjannut seuraa ja sen tapahtumia myös kohti nykypäivää, mikä on houkutellut toimintaan myös nuorempaa väkeä, vaalien ympäristöä käsityöperinteitä ja yhteisöllisyyttä
Tämä vuosittain jaettava tunnustus annettiin nyt kolmannen kerran yhteisesti koko Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten (MKN) toiminta-alueella eikä maakunnittain. Tunnustuksen saajaksi etsittiin tänä vuonna aktiivista, järjestön toimintaa tunnetuksi tekevää ja muita toimintaan kannustavaa Itä-Suomen vuoden maa- ja kotitalousnaista tai maaseudun miestä tai toimijatiimiä. Tunnustuksen myönsi Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirijohtokunta.
Lisätiedot:
toiminnanjohtaja Marjatta Pikkarainen,
puh. 044 320 1585
marjatta.pikkarainen@mkn.fi
Elina Huertan yhteystiedot
puh. 044 5500 701
elina.huerta@gmail.com
Edustajakokouksesta tarkemmin: https://www.maajakotitalousnaiset.fi/tapahtumat/ita-suomen-maa-ja-kotitalousnaisten-mkn-edustajakokous-nurmeksessa
Avainsanat
Kuvat
Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset – MKN Itä-Suomi - toimii ProAgria Itä-Suomi ry:n osana maaseudun naisten ammatillisen osaamisen ja arkielämän hallinnan sekä maaseudun yritystoiminnan, maiseman-, luonnon- ja ympäristönhoidon ja jäsenten henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Toimitaan myös aktiivisen maaseudun naisverkoston kehittämiseksi. Piirikeskuksen 15 asiantuntijaa tuottavat MKN ruoka- ja ravitsemusneuvontaa sekä MKN Yrityspalveluita ja MKN Maisemapalveluita Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
Investoinnit toimivat vetureina alueiden ruoantuotannon kasvulle – merkittävä vaikutus yrittäjien, työntekijöiden ja eläinten hyvinvointiin7.10.2026 08:54:57 EEST | Tiedote
Ruoantuotannon investointeja tehdään Suomessa tietyillä alueilla merkittävästi enemmän kuin toisilla, vaikka edellytykset ovat molemmilla alueilla hyvät. Innostus investointeihin ei ole sama johtuen alueen ruoantuotannon elinkeinorakenteesta, tulevaisuuden näkymistä ja näkökulmista.
Kasvustoille suotuisa vuosi päättyi märkään syksyyn Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa7.10.2026 08:14:23 EEST | Tiedote
Kasvukausi 2026 oli Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vaihteleva. Kasvukauden aikana koettiin sekä kuivia että hyvin märkiä jaksoja, ja erot lohkojen välillä olivat suuria. Kesällä kasvustot kehittyivät monin paikoin hyvin, mutta syksyn sateet muuttivat korjuuolosuhteita nopeasti. Lopulta sää vaikeutti sekä sadonkorjuuta että syyskylvöjä.
ProAgria tuo MaatalousKonemessuille uutuudet maatilan johtamiseen ja varautumiseen5.10.2026 12:34:04 EEST | Tiedote
ProAgria esittelee Helsingin MaatalousKonemessuilla kaksi merkittävää uutuutta maatilayrittäjien johtamisen ja riskinhallinnan tueksi. Maatilan johtoryhmä -toimintatapa vahvistaa tilan strategista päätöksentekoa, ja maatilojen varautumisalusta auttaa tunnistamaan häiriötilanteisiin liittyviä riskejä pelillisin keinoin.
Voiko luonnon monimuotoisuus parantaa maatilan tulosta? Orivedellä kuullaan vastauksia käytännössä1.10.2026 12:54:02 EEST | Kutsu
Luonnon monimuotoisuudesta puhutaan usein ympäristötekona, mutta yhä useammin sitä tarkastellaan myös maatilan talouden näkökulmasta. Orivedellä 21.10. järjestettävässä tapahtumassa selvitetään, miten biodiversiteetti voi näkyä maatilan tuloksessa euroina.
Korjattu tiedote: ProAgria Pohjanmaa aloittaa työnsä vuoden alussa28.9.2026 15:13:29 EEST | Tiedote
ProAgria Pohjanmaa on uusi Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueella toimiva neuvontajärjestö. HUOM! Aiemmassa tiedotteessa virheellinen Henri Honkalan puhelinnumero.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme