Kaivopuiston haravointitalkoot järjestetään viimeistä kertaa 1. marraskuuta
21.10.2026 14:20:41 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Perinteiset talkoot jäävät historiaan, sillä lehtien poiston menetelmät ovat kehittyneet ja osa lehdistä jää maahan.
Kaivopuiston haravointitalkoot järjestetään sunnuntaina 1. marraskuuta. Tapahtuma alkaa kello 11 ja kaikki asukkaat ovat tervetulleita mukaan.
Ilmassa on haikeutta, sillä perinteiset haravointitalkoot järjestetään nyt viimeistä kertaa. Talkooperinne tulee tiensä päähän, sillä kehittynein menetelmin työ voidaan jatkossa tehdä nopeasti ja tehokkaasti sekä pienemmällä henkilömäärällä.
Myös suhtautuminen lehtiin on muuttunut, ja ne nähdään osana luonnon kiertokulkua. Lehtiä jätetään mahdollisuuksien mukaan maastoon, jossa ne toimivat maanparannusaineena, lisäävät humusta ja tuovat ravinteita maaperään. Kaivopuistosta lehtiä vielä poistetaan jonkin verran, sillä näin valmistaudutaan jo kevään vapun juhlintaan. Maatuvat lehdet ja vapun roskat ovat huono yhdistelmä. Siksi kaikkia Kaivopuiston lehtiä ei voi jättää maatumaan.
Kaivopuistoa on haravoitu talkoovoimin yli 20 vuoden ajan. Talkoot eivät ole olleet vain tehokas tapa saada lehdet pois puistosta. Ne ovat myös luoneet yhteisöllisyyttä ja osallisuuden tunnetta.
– Osallistujat ovat ennen kaikkea halunneet kantaa kortensa kekoon ja olla hyödyksi. Koska haravointi ei ole enää tehtävä, joka vaatii kaupungilta paljon resursseja, on aika löytää uusia tapoja, joissa voimme hyödyntää asukkaiden aktiivisuutta. Muita tapoja tehdä hyvää ympäristölle ovat esim. vieraslajien torjuntatalkoot, toteaa projektipäällikkö Armi Koskela.
Kaupunki järjestää säännöllisesti myös muita talkoita. Lue talkoista vapaaehtoistoiminnan sivuilta.
Talkoolaisille tarjolla työvälineet ja lämmintä juotavaa
Talkoot aloitetaan Kaivohuoneen eteläpuolelta. Aloituspaikan tunnistaa vihreistä Helsinki-teltoista. Talkoolaiset saavat paikan päällä ohjausta haravointiin. Kaupunki tuo paikalle tarvittavat työvälineet, mutta omat hanskat kannattaa ottaa mukaan. Tarjolla on pientä purtavaa ja lämmintä juomaa 120 ensimmäiselle talkoolaiselle. Tervetuloa nauttimaan haravoinnista ja yhdessä tekemisen meiningistä!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Armi Koskela
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 358 40 7190824
armi.koskela@hel.fi
Kuvat
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
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