EU:n ulkopuolelta saapuville verkkokauppaostoksille tulee uusi käsittelymaksu

1.11.2026 alkaen kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista täytyy maksaa käsittelymaksu ostoksen arvosta riippumatta. Käsittelymaksu on kaksi euroa, ja se täytyy maksaa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Kun tavara tullataan, yhdeksi tavaraeräksi voi ilmoittaa samanlaiset tuotteet, joilla on sama tullinimike ja tietyissä tapauksissa sama alkuperämaa.

– Käsittelymaksulla EU kattaa tavaroiden valvonta-, tarkastus- ja käsittelykuluja, joita syntyy, kun tavaroita lähetetään EU:n ulkopuolelta suoraan kuluttajille, tulliylitarkastaja Antti Hästbacka kertoo.

Käsittelymaksu täytyy maksaa tullauksen yhteydessä. Jos tavaran myyjä kuuluu IOSS-järjestelmään (Import One-Stop-Shop), jossa asiakas maksaa Suomen arvonlisäveron myyjälle jo tavaraa ostaessaan, myyjä tai myyjän edustaja tullaa paketin ja maksaa myös käsittelymaksun. Myyjän edustaja on yleensä kuljetusyritys.

Tullin käsittelymaksu on eri asia kuin Postin käsittelymaksu. Postin käsittelymaksu täytyy maksaa, jos Posti kuljettaa paketin ja jos tavarasta on maksettava tullauksen yhteydessä maahantuontiveroja.

Jatkossa tullaaja tarvitsee myös tavaran tuotetunnisteet

Marraskuusta alkaen EU:n ulkopuolelta tulevista enintään 150 euron verkkokauppaostoksista täytyy ilmoittaa myös tuotetunnisteet. Tuotetunnisteiden ilmoittamisesta ei tarvitse huolehtia, jos tavaran myyjä kuuluu IOSS-järjestelmään, koska siinä tapauksessa asiakkaan ei tarvitse tullata pakettia itse.

– Muissa tapauksissa tuotetunnisteet kannattaa selvittää jo ostovaiheessa esimerkiksi tilausvahvistuksesta tai myyjän verkkosivuilta, Hästbacka sanoo.

Tullauksen yhteydessä tuotteesta täytyy ilmoittaa kolme tuotetunnistetietoa, jotka ovat myyjältä saatu standardoitu valmistajan tuotetunniste, kuten EAN-koodi tai ISBN-tunnus, myyjältä saatava standardoimaton valmistajan tuotetunniste, kuten malli- tai tuotenumero, ja myyjän oma tuotetunniste.

Tuotetunnisteet parantavat mahdollisuuksia valvoa tuotteiden turvallisuutta

Tuotetunnisteiden avulla verkkokaupassa kuljetettavia tavaroita pystytään jatkossa tunnistamaan ja jäljittämään aiempaa paremmin. Tuotetunnisteet auttavat esimerkiksi löytämään vaatimusten vastaisia tavaroita. Tällä hetkellä merkittävä osa EU:n ulkopuolelta tilatuista verkkokauppaostoksista ei täytä EU:n vaatimuksia tuoteturvallisuudesta.

Heinäkuusta lähtien kaikista EU:n ulkopuolelta tulevista verkkokauppaostoksista on täytynyt maksaa myös tullimaksu. Muutoksilla EU pyrkii hillitsemään EU:n ulkopuolelta tulevien halpatuontilähetysten räjähdysmäistä kasvua ja ylikulutuksen haitallisia seurauksia ympäristölle, kuluttajille ja yritysten kilpailukyvylle. Muutokset ovat osa laajempaa EU:n tulliuudistusta, joka toteutetaan vaiheittain.

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