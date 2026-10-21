Ehdokaslistoja puuttui myös Espoon suomenkielisten seurakuntien ruotsinkielisten jäsenten vaalikirjeistä
21.10.2026 16:30:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote
Vaalikirje lähetetään uudelleen niille suomenkielisten seurakuntien äänioikeutetuille jäsenille, joiden asiointikieleksi on merkitty ruotsi. Ensimmäisessä postituksessa tapahtui tekninen virhe, joka ei vaikuta äänioikeuteen.
Espoon seurakuntayhtymä tiedotti tiistaina 20.10. Esbo svenska församlingin vaalikirjeistä, joista puuttui seurakuntaneuvoston ehdokaslista. Virhe havaittiin, ja tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin uusien kirjeiden lähettäminen noin tuhannelle espoolaiselle äänioikeutetulle. Myöhemmin samana päivänä selvisi, että ehdokaslistojen puuttuminen koski myös suomenkielisten seurakuntien jäseniä, joiden asiointikieleksi on merkitty ruotsi. Näille äänioikeutetuille lähetetään uudet vaalikirjeet, jotka lähtevät jakeluun keskiviikkona 21.10.2026. Uusia kirjeitä lähetetään yhteensä 839.
Vaalikirje kertoo äänioikeudesta ja kannustaa äänestämään
Vaalikirje sisältää ilmoituksen äänioikeudesta, lähetekirjeen ennakkoäänestämistä varten, ennakkoäänestyspaikat, seurakunnan tervehdyksen ja ehdokaslistat sekä yhteisen kirkkovaltuuston vaaliin että seurakuntaneuvoston vaaliin.
Vaalikirje on lähetettävä äänioikeutetuille silloin, kun seurakunta on jakautunut äänestysalueisiin. Kirjeen lähettäminen on muutoin vapaaehtoista. Espoon seurakuntayhtymän seurakunnista yksikään ei ole jakautunut äänestysalueisiin, mutta kirje haluttiin lähettää, jotta mahdollisimman moni käyttäisi äänioikeuttaan.
Postin tulostuspalvelun virheestä johtuneet ongelmat on saatu korjattua
Espoon seurakunnissa on seurakuntavaaleissa lähes 130 000 äänioikeutettua. Posti on hoitanut vaalikirjeiden tulostamisen ja jakelun. Suomenkielisten seurakuntien ruotsinkielisiltä ja ruotsinkielisen seurakunnan suomenkielisiltä on kirjeestä kuitenkin puuttunut ehdokaslistat seurakuntaneuvoston vaalissa.
– Kyseessä oli järjestelmän tekninen virhe, jonka vuoksi osasta äänioikeutetuille lähetetyistä kirjeistä puuttui seurakuntaneuvoston vaalin ehdokaslista. Virhe syntyi tilanteessa, jossa kirje tulostettiin automaattisesti vastaanottajan asiointikielellä, joka poikkesi seurakunnan pääkielestä. Järjestelmä ei tällöin osannut liittää kirjeeseen kaikkia tarvittavia ehdokaslistoja. Pahoittelemme tapahtunutta ja siitä aiheutunutta haittaa. Lähetämme virheellisten kirjeiden vastaanottajille uudet, korjatut kirjeet, toteaa digitaalisen kasvun johtaja Elizabeth Kerppola Postista.
Myös näissä korjatuissa kirjeissä virallinen ilmoitus äänioikeudesta ja ennakkoäänestystä varten tarkoitettu lähetekirje ovat ruotsiksi. Kirjeen liitteet eli seurakunnan tervehdys sekä ehdokaslistat yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon ovat suomeksi.
Ensimmäisessä postituksessa tapahtunut virhe ei vaikuta äänioikeuteen. Kirjeiden muut keskeiset tiedot ovat olleet oikein. Puute koski ehdokaslistoja ja asia on korjattu lähettämällä uudet kirjeet.
Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt vuosiksi 2027–2030
Espoon kuudessa seurakunnassa järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Kaikissa Espoon seurakunnissa järjestetään siis kahdet vaalit.
Seurakuntaneuvostot päättävät oman seurakuntansa toiminnasta ja taloudesta. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän yhteisistä asioista, kuten taloudesta ja kiinteistöistä.
Äänioikeutettuja ovat seurakunnan jäsenet, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Äänestää voi ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä 15.11.2026. Lisätietoa ehdokkaista ja vaaleista on saatavilla Espoon seurakuntien vaalisivustolla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja MiettinenProjektikoordinaattoriEspoon seurakuntayhtymä, viestintäpalvelutPuh:040 546 9432mirja.miettinen@evl.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä
Kandidatlistor saknades också i valbreven till svenskspråkiga medlemmar i de finskspråkiga församlingarna i Esbo21.10.2026 16:30:00 EEST | Pressmeddelande
Valbrevet skickas på nytt till de röstberättigade medlemmar i de finskspråkiga församlingarna vars kontaktspråk är registrerat som svenska. Ett tekniskt fel uppstod i den första postutskicksomgången, men det påverkar inte rösträtten.
Ehdokaslista puuttui osasta Esbo svenska församlingin vaalikirjeitä20.10.2026 11:10:56 EEST | Uutinen
Arviolta noin tuhat Esbo svenska församling -seurakunnan jäsentä on saanut kotiinsa seurakuntavaalien vaalikirjeen, josta on puuttunut seurakuntaneuvoston ehdokaslista. Virhe johtui vaalikirjeiden tulostuspalvelussa tapahtuneesta teknisestä ongelmasta.
En del medlemmar i Esbo svenska församling fick valbrevet utan kandidatlistan för församlingsrådsvalet20.10.2026 11:10:00 EEST | Uutinen
Ett nytt utskick av valbrevet postas tisdag 20.10 till de medlemmar som fick en ofullständig version.
Här bor saknaden – ett ljushav lyser upp begravningsplatserna i Esbo16.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
På alla helgons dag lördagen den 31 oktober kommer tusentals ljus att lysa upp Esbos begravningsplatser och kyrkogårdar. Under allhelgonahelgen finns det möjlighet att tända ett ljus till minne av en närstående, stanna upp vid en musikstund eller ge sig ut på änglastigar tillsammans med barn.
Täällä asuu kaipaus – kynttilämeri valaisee Espoon hautausmaat16.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Pyhäinpäivälauantaina 31.10. tuhannet kynttilät valaisevat Espoon hautausmaat ja kirkkojen pihapiirit. Pyhäinpäivänä on mahdollisuus sytyttää läheisen muistoksi kynttilä, pysähtyä musiikkihetkeen tai seikkailla lasten kanssa Enkelipoluilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme