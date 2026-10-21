Espoon seurakuntayhtymä

Ehdokaslistoja puuttui myös Espoon suomenkielisten seurakuntien ruotsinkielisten jäsenten vaalikirjeistä

21.10.2026 16:30:00 EEST | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

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Vaalikirje lähetetään uudelleen niille suomenkielisten seurakuntien äänioikeutetuille jäsenille, joiden asiointikieleksi on merkitty ruotsi. Ensimmäisessä postituksessa tapahtui tekninen virhe, joka ei vaikuta äänioikeuteen.

Kädessä pidetään kahta kirjekuorta, yksi keltainen ja yksi valkoinen, taustalla epätarkka sisätila.
Kaikissa Espoon seurakunnissa järjestetään kahdet vaalit. Oranssilla äänestyslipulla äänestetään ehdokasta omaan seurakuntaneuvostoon, valkoisella yhteiseen kirkkovaltuustoon. Kuva: Jani Karlsson, Vantaan seurakuntayhtymä

Espoon seurakuntayhtymä tiedotti tiistaina 20.10. Esbo svenska församlingin vaalikirjeistä, joista puuttui seurakuntaneuvoston ehdokaslista. Virhe havaittiin, ja tilanteen korjaamiseksi käynnistettiin uusien kirjeiden lähettäminen noin tuhannelle espoolaiselle äänioikeutetulle. Myöhemmin samana päivänä selvisi, että ehdokaslistojen puuttuminen koski myös suomenkielisten seurakuntien jäseniä, joiden asiointikieleksi on merkitty ruotsi. Näille äänioikeutetuille lähetetään uudet vaalikirjeet, jotka lähtevät jakeluun keskiviikkona 21.10.2026. Uusia kirjeitä lähetetään yhteensä 839.

Vaalikirje kertoo äänioikeudesta ja kannustaa äänestämään

Vaalikirje sisältää ilmoituksen äänioikeudesta, lähetekirjeen ennakkoäänestämistä varten, ennakkoäänestyspaikat, seurakunnan tervehdyksen ja ehdokaslistat sekä yhteisen kirkkovaltuuston vaaliin että seurakuntaneuvoston vaaliin. 

Vaalikirje on lähetettävä äänioikeutetuille silloin, kun seurakunta on jakautunut äänestysalueisiin. Kirjeen lähettäminen on muutoin vapaaehtoista. Espoon seurakuntayhtymän seurakunnista yksikään ei ole jakautunut äänestysalueisiin, mutta kirje haluttiin lähettää, jotta mahdollisimman moni käyttäisi äänioikeuttaan. 

Postin tulostuspalvelun virheestä johtuneet ongelmat on saatu korjattua

Espoon seurakunnissa on seurakuntavaaleissa lähes 130 000 äänioikeutettua. Posti on hoitanut vaalikirjeiden tulostamisen ja jakelun. Suomenkielisten seurakuntien ruotsinkielisiltä ja ruotsinkielisen seurakunnan suomenkielisiltä on kirjeestä kuitenkin puuttunut ehdokaslistat seurakuntaneuvoston vaalissa. 

– Kyseessä oli järjestelmän tekninen virhe, jonka vuoksi osasta äänioikeutetuille lähetetyistä kirjeistä puuttui seurakuntaneuvoston vaalin ehdokaslista. Virhe syntyi tilanteessa, jossa kirje tulostettiin automaattisesti vastaanottajan asiointikielellä, joka poikkesi seurakunnan pääkielestä. Järjestelmä ei tällöin osannut liittää kirjeeseen kaikkia tarvittavia ehdokaslistoja. Pahoittelemme tapahtunutta ja siitä aiheutunutta haittaa. Lähetämme virheellisten kirjeiden vastaanottajille uudet, korjatut kirjeet, toteaa digitaalisen kasvun johtaja Elizabeth Kerppola Postista.

Myös näissä korjatuissa kirjeissä virallinen ilmoitus äänioikeudesta ja ennakkoäänestystä varten tarkoitettu lähetekirje ovat ruotsiksi. Kirjeen liitteet eli seurakunnan tervehdys sekä ehdokaslistat yhteiseen kirkkovaltuustoon ja seurakuntaneuvostoon ovat suomeksi.

Ensimmäisessä postituksessa tapahtunut virhe ei vaikuta äänioikeuteen. Kirjeiden muut keskeiset tiedot ovat olleet oikein. Puute koski ehdokaslistoja ja asia on korjattu lähettämällä uudet kirjeet.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt vuosiksi 2027–2030

Espoon kuudessa seurakunnassa järjestetään seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntaneuvostoihin ja yhteiseen kirkkovaltuustoon. Kaikissa Espoon seurakunnissa järjestetään siis kahdet vaalit. 

Seurakuntaneuvostot päättävät oman seurakuntansa toiminnasta ja taloudesta. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän yhteisistä asioista, kuten taloudesta ja kiinteistöistä. 

Äänioikeutettuja ovat seurakunnan jäsenet, jotka täyttävät 16 vuotta viimeistään vaalipäivänä. Äänestää voi ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä 15.11.2026. Lisätietoa ehdokkaista ja vaaleista on saatavilla Espoon seurakuntien vaalisivustolla.

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Kuvat

Kädessä pidetään kahta kirjekuorta, yksi keltainen ja yksi valkoinen, taustalla epätarkka sisätila.
Kaikissa Espoon seurakunnissa järjestetään kahdet vaalit. Oranssilla äänestyslipulla äänestetään ehdokasta omaan seurakuntaneuvostoon, valkoisella yhteiseen kirkkovaltuustoon.
Kuva: Jani Karlsson, Vantaan seurakuntayhtymä
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Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

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