Ehdokaslistoja puuttui myös Espoon suomenkielisten seurakuntien ruotsinkielisten jäsenten vaalikirjeistä

Täällä asuu kaipaus – kynttilämeri valaisee Espoon hautausmaat 16.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote

Pyhäinpäivälauantaina 31.10. tuhannet kynttilät valaisevat Espoon hautausmaat ja kirkkojen pihapiirit. Pyhäinpäivänä on mahdollisuus sytyttää läheisen muistoksi kynttilä, pysähtyä musiikkihetkeen tai seikkailla lasten kanssa Enkelipoluilla.