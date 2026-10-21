Kokoomuksen Limnell: Ihmisten pahoinvoinnista on tullut rahallisesti palkittua nettiviihdettä

Viime viikolla parikymppinen suomalainen vahingoitti itseään vakavasti suorassa verkkolähetyksessä ja menehtyi myöhemmin.

Tapaus on nostanut jälleen keskusteluun rappiostriimaamisen, jossa ihmisten päihteidenkäytöstä, väkivallasta ja itsensä vahingoittamisesta tehdään yleisölle viihdettä.

– Millaiseksi verkkokulttuurimme on kehittymässä, jos toisen ihmisen pahoinvoinnista tulee katsottua ja rahallisesti palkittua viihdettä? On pysäyttävää ajatella, että ihmisen hätä voi muuttua sisällöksi, jonka suosiosta jaetaan palkintoja. Tässä ollaan paljon suuremman kysymyksen äärellä kuin osaamme edes ajatella, Limnell sanoo.

Limnellin mukaan huomiota on kiinnitettävä erityisesti siihen, miten verkkoalustojen toimintalogiikka ja katsojien käyttäytyminen voivat ruokkia vaarallisia ilmiöitä.

– Jos yhä rajumpi käyttäytyminen tuo lisää katsojia ja rahaa, syntyy vaarallinen kannustin. Meidän on kysyttävä, palkitseeko digitaalinen ympäristömme ihmisiä siitä, että he vaarantavat oman terveytensä ja pahimmillaan henkensä. Tämä ei ole vain yksilön vastuuta koskeva kysymys, vaan myös alustojen vastuuta, Limnell painottaa.

Limnellin mukaan on arvioitava, miten vaarallisten suorien lähetysten leviämiseen ja niiden rahalliseen tukemiseen voidaan puuttua nykyistä tehokkaammin.

– Sananvapaus ei tarkoita sitä, että digitaalisten alustojen pitäisi voida tehdä liiketoimintaa ihmisten hädällä ilman vastuuta. Teknologian pitäisi palvella ihmistä, ei tehdä hänen kärsimyksestään kauppatavaraa, Limnell päättää.