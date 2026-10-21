Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

21.10.2026 18:47:53 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 21.10.2026

Vahingontorjunta; Tampereentie, Jämsä

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntatehtävälle Jämsään Tampereentielle. Tampereentien poikki menevä purettava voimalinja ja sen osia oli pudonnut ajoradalle ja aiheuttanut liikennekatkon.

Voimalinja ja sen osat raivattu tieosuudelta ja liikenne kulkee normaalisti.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.10.2026 20:33:24 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.10.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Hannikaisenkatu Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Hannikaisenkadulle klo: 19:35. Tehtävälle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa rakennuksen seinällä oleva led-valomainos syttynyt palamaan. Kohteessa suoritettu onnistuneesti alkusammutusta ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. Toiminta kohteessa päättynyt. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.10.2026 19:03:01 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste 21.10.2026 Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivän tehtävistä. Klo: 11:47 tarkastustehtävä muurame, ysitie. Kohteessa Iphone-puhelin lähettänyt hätäilmoituksen ja puhelin paikannettu ajoradan viereen. Tapahtuneesta ei aiheutunut pelastuslaitokselle toimia. Klo: 15:00 rakennuspalo pieni; Äänekoski. Kohteessa aikaisemmin palaneen rakennuksen rauniot savuttaneet, alue kasteltu. Klo: 17:32 vahingontorjuntatehtävä Jämsä. Kohteessa Tampereentien poikki menevä purettava voimalinja ja sen osia oli pudonnut ajoradalle ja aiheuttanut väliaikaisen liikennekatkon. Ei henkilövahinkoja. Klo: 18:25 tieliikenneonnettomuus Uurainen. Kyseessä hirvikolari, josta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

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