Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.10.2026 18:47:53 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 21.10.2026 Vahingontorjunta; Tampereentie, Jämsä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen vahingontorjuntatehtävälle Jämsään Tampereentielle. Tampereentien poikki menevä purettava voimalinja ja sen osia oli pudonnut ajoradalle ja aiheuttanut liikennekatkon. Voimalinja ja sen osat raivattu tieosuudelta ja liikenne kulkee normaalisti. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112