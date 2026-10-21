Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
21.10.2026 20:33:24 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 21.10.2026
Rakennuspalo; keskisuuri, Hannikaisenkatu Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Hannikaisenkadulle klo: 19:35. Tehtävälle hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä. Kohteessa rakennuksen seinällä oleva led-valomainos syttynyt palamaan. Kohteessa suoritettu onnistuneesti alkusammutusta ja pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi varmistaa palon sammuminen. Tapahtuneesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Toiminta kohteessa päättynyt.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote21.10.2026 18:47:53 EEST | Tiedote
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