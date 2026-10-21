Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 21.10.2026 19:03:01 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste 21.10.2026 Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivän tehtävistä. Klo: 11:47 tarkastustehtävä muurame, ysitie. Kohteessa Iphone-puhelin lähettänyt hätäilmoituksen ja puhelin paikannettu ajoradan viereen. Tapahtuneesta ei aiheutunut pelastuslaitokselle toimia. Klo: 15:00 rakennuspalo pieni; Äänekoski. Kohteessa aikaisemmin palaneen rakennuksen rauniot savuttaneet, alue kasteltu. Klo: 17:32 vahingontorjuntatehtävä Jämsä. Kohteessa Tampereentien poikki menevä purettava voimalinja ja sen osia oli pudonnut ajoradalle ja aiheuttanut väliaikaisen liikennekatkon. Ei henkilövahinkoja. Klo: 18:25 tieliikenneonnettomuus Uurainen. Kyseessä hirvikolari, josta ei aiheutunut henkilövahinkoja.