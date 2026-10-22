Molekyylimoottorit pyörittävät elämää – ja tulevaisuudessa ehkä myös teknologiaa
23.10.2026 09:00:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Artikkeli
Mitä yhteistä on solujen energiantuotannolla, älykkäillä biomateriaaleilla ja tulevaisuuden nanoteknologioilla? Vastaus löytyy molekyylimoottoreista. Nämä luonnon omat tai ihmisen suunnittelemat nanokoneet muuttavat energiaa suunnatuksi liikkeeksi ja tekevät työtä molekyylitasolla. Tutkijatohtori Petteri Vainikka Jyväskylän yliopistosta tutkii, miten molekyylimoottorien toimintaperiaatteita voidaan hyödyntää tulevaisuuden teknologioissa.
Molekyylimoottori on molekyyli tai molekyylikompleksi, joka muuntaa energiaa suunnatuksi liikkeeksi ja tekee työtä. Luonnossa tällaisia moottoreita esiintyy laajalti, ja ne hoitavat soluissa monia elämän kannalta välttämättömiä tehtäviä.
”Molekyylimoottorit ovat luonnon omia nanokoneita, jotka mahdollistavat lukuisia elämän kannalta välttämättömiä toimintoja, kuten aineiden kuljetuksen ja energian hyödyntämisen soluissa”, kertoo tutkijatohtori Petteri Vainikka Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta.
Luonnon moottoreiden rinnalle tutkijat ovat kehittäneet myös synteettisiä molekyylimoottoreita. Ne ovat biologisia vastineitaan huomattavasti pienempiä orgaanisia molekyylejä, joiden liikettä voidaan ohjata esimerkiksi sähköimpulsseilla, ultraviolettivalolla tai näkyvällä valolla.
Tutkijoiden näkymissä molekyylimoottoreita hyödynnetään uusissa teknologioissa.
”Jos opimme suunnittelemaan luonnon toimintaperiaatteisiin pohjautuvia molekyylimoottoreita ja ohjaamaan niiden liikettä tarkasti, voimme tulevaisuudessa hyödyntää niitä täysin uudenlaisissa bioteknologian, lääketieteen ja nanoteknologian sovelluksissa”, Vainikka ennakoi.
Lue lisää molekyylimoottoreista tiedejutusta Jyväskylän yliopiston Tiedonportti-digilehdestä: https://www.jyu.fi/fi/artikkeli/molekyylimoottorit-pyorittavat-elamaa-ja-tulevaisuudessa-ehka-myos-teknologiaa
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
Linkit
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Uusi professori Virpi-Liisa Kykyri tutkii, miten vuorovaikutus voi tukea hyvinvointia ja muutosta22.10.2026 08:46:28 EEST | Tiedote
Psykoterapian onnistumisessa ei ole kyse vain käytetyistä menetelmistä. Onnistumisen kannalta olennaista on myös se, mitä psykoterapeutin ja asiakkaan väillä tapahtuu. Jyväskylän yliopiston uusi psykologian professori Virpi-Liisa Kykyri tutkii, miten vuorovaikutus rakentuu terapiassa ja miten se voi tukea ihmisen hyvinvointia, osallisuutta sekä psykologista muutosta.
Tarve alanvaihtoon lähtee harvoin pelkästään työstä – taustalla usein halu sovittaa työ paremmin muuhun elämään21.10.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Kasvatustieteiden maisteri Leena Ikonen tutkii väitöskirjassaan alanvaihtamista ja siihen johtavia syitä. Tutkimus osoittaa, että alanvaihto liittyy usein laajempiin muutoksiin elämässä, kuten hyvinvointiin, arvoihin tai elämäntilanteeseen. Samalla muuttuvat myös käsitykset työstä, omista tavoitteista ja hyvästä elämästä.
Raakut ja metsätalous kohtaavat kansallisessa raakkuseminaarissa Oulussa21.10.2026 07:10:00 EEST | Tiedote
Miten metsätalous ja uhanalaisen jokihelmisimpukan eli raakun suojelu voidaan sovittaa yhteen? Kansallinen raakkuseminaari kokoaa 29.10.2026 Ouluun tutkijoita, viranomaisia, metsätalouden toimijoita ja muita asiantuntijoita keskustelemaan ratkaisuista raakkukantojen turvaamiseksi. Mahdollista on osallistua myös etänä.
Uusi menetelmä ohjaa molekyylit tarkasti haluttuun muotoon19.10.2026 07:10:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uuden menetelmän, jonka avulla synteettisiä molekyylejä voidaan ohjelmoida järjestäytymään itsestään tarkasti määritellyiksi kolmiulotteisiksi rakenteiksi. Tutkimus vie keinotekoisten molekyylien suunnittelua lähemmäksi luonnossa esiintyvää molekyylien hienopiirteistä järjestäytymistä ja voi tulevaisuudessa avata uusia mahdollisuuksia toiminnallisten materiaalien kehittämiseen.
Identiteetti kehittyy pitkälle aikuisuuteen ja linkittyy parempaan mielen hyvinvointiin13.10.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Identiteetin kehitys ei rajoitu ainoastaan nuoruuteen, osoittaa Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus. Lapsesta aikuiseksi -pitkittäistutkimuksessa tarkasteltiin identiteetin kehitystä aikuisuudessa ja havaittiin, että identiteetti kehittyy myönteisesti 27-vuotiaasta 61-vuotiaaksi. Myönteisemmin kehittynyt identiteetti oli yhteydessä korkeampaan mielen hyvinvointiin.Tuore tutkimus osoitti, että identiteetin kehitys ei rajoitu vain nuoruuteen, vaan voi muovautua läpi aikuisuuden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme