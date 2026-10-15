KUTSU: Miten lihantuottaja saa paremman hinnan? – MTK:n lihaseminaari 17.11. hakee oppia Ruotsista ja Unkarista

MTK:n lihaseminaari kokoaa 17.11. Turkuun tuottajia, markkina-asiantuntijoita ja päättäjiä tarkastelemaan lihantuotannon kannattavuutta, markkinoita ja tulevaisuudennäkymiä. MTK:n 2. puheenjohtaja Tero Lahti avaa seminaarin ja MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä kokoaa seminaarin päätteeksi yhteen keskeiset havainnot ja näkymät suomalaisen lihantuotannon tulevaisuudesta.

Kiinnostavia vertailukohtia haetaan Ruotsista ja Unkarista

Ruotsissa kotimaisen lihan arvostusta on vahvistettu määrätietoisella markkinoinnilla, ja tuottajahinnat ovat korkealla tasolla. Unkarissa Hunland Group on kasvanut merkittäväksi kotieläinalan markkinatoimijaksi. Mitä suomalainen lihaketju voisi oppia näistä esimerkeistä?

Seminaarissa käsitellään myös kananmunantuotannon tulevaisuutta, afrikkalaisen sikaruton vaikutuksia sekä EU:n maatalouspolitiikan ja rahoitusratkaisujen merkitystä suomalaiselle kotieläintuotannolle.

Ohjelma

Aika ja paikka: tiistai 17.11.2026 klo 10–16, Hotel Kakola, Kakolankatu 14, 20100 Turku

Klo 9–10 | Aamukahvi

Klo 10–12 | Kotieläintuotannon tulevaisuus ja EU-päätökset

Tilaisuuden avaus – MTK:n 2. puheenjohtaja Tero Lahti

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah

Europarlamentaarikko Elsi Katainen

EU-asiantuntija Riikka Karjalainen, MTK

Klo 12–13 | Lounas

Klo 13–14.30 | Tuottajahinnat, markkinat ja markkinointi

Markkinat ja tuottajahintojen muodostuminen – Laura Janssen , toimialajohtaja, Hunland Group, Unkari

, toimialajohtaja, Hunland Group, Unkari Kotimaisen lihan markkinointi ja arvostus – Isabel Moretti, toiminnanjohtaja, Svenskt Kött, Ruotsi

Klo 14.30–16 | Tuotannon ajankohtaiset haasteet ja tulevaisuus

Kananmunantuotannon kehitys ja tulevaisuus – tuottaja Juuso Hulmi

Afrikkalainen sikarutto ja sen vaikutukset – eläinlääkäri Olli Heino , MTK

, MTK Miten suomalaisen lihantuotannon kannattavuutta vahvistetaan? – Seminaarin johtopäätökset, puheenjohtaja Tero Hemmilä, MTK

Ilmoittautuminen 3.11. mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Lihaseminaari2026. Sivulla myös tarkempi ohjelma ja lisätiedot.

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita!

Lisätietoja seminaarista:

Juho Kyntäjä, asiantuntija, MTK, 040 517 6972

Henna Takatalo, kenttäpäällikkö, MTK-Varsinais-Suomi, 050 4737 550

Ari Perälä, kenttäpäällikkö, MTK-Etelä-Pohjanmaa, 040 176 6680



Median haastattelupyynnöt: Kaija Stormbom, viestinnän asiantuntija, MTK, 040 848 9559





